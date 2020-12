Lana Del Rey și muzicianul Clayton Johnson s-au logodit

Lana Del Rey (35 de ani) și muzicianul Clayton Johnson (31 de ani) s-au logodit. Potrivit People și Us Weekly, solista și muzicianul s-au logodit după mai puțin de un an de relație.

Până la momentul acesta, niciunul dintre ei nu a confirmat sau negat speculațiile. Marți, 15 decembrie, în timpul unui live din cadrul emisiunii TV The Tonight Show, fanii au observat că artista purta un inel cu diamant pe acel deget.

Mai mult decât atât, inelul a fost singura bijuterie pe care artista a purtat-o. Potrivit People, despre o posibilă relație între Lana și Clayton s-a discutat inițial în luna august, după ce au început să se urmărească reciproc pe Instagram.

În octombrie, un utilizator de Twitter a publicat o fotografie în care cuplul este surprins celebrând Halloweenul. Lana a fost costumată ca Dorothy din Vrăjitorul din Oz, în timp ce Clayton s-a costumat într-o sperietoare de ciori.

Și în respectiva imagine Lana poartă un inel cu diamant pe inelar. O sursă a dezvăluit în trecut pentru People că perechea s-a cunoscut prin intermediul unei aplicații online.

Speculațiile referitoare la logodnă vin la un an de la despărțirea artistei de sergentul Sean Larkin (47 de ani). În martie, Sean a vorbit despre despărțirea lor.

„Momentan, suntem doar prieteni”, a dezvăluit Sean atunci, pentru New York Times. „Încă vorbim, ținem legătura, însă avem programe foarte încărcate pentru moment.”

În același interviu, Sean admite că el și Lana au avut activități „de tipul celor de cuplu împreună”, în timpul relației lor. Potrivit lui Sean, el și Lana s-au întâlnit în timp ce lucrau în New York și „pur și simplu s-au înțeles din prima zi”.

În ciuda statutului artistei, Sean spune că relația lor a fost destul de normală, mergând împreună la cumpărături, în cafenele locale, etc. „Când eram în Tulsa, Oklahoma, petreceam timp cu colegii mei și soțiile lor.

Am urmărit Super Bowl-ul împreună, am cinat împreună și am avut alte activități de genul”, a mai explicat Sean. „Adică activități pe care cuplurile le fac în general cu prietenii lor.”

Sean admite însă că copiii lui adolescenți au fost „destul de impresionați” să afle cine era noua iubită a tatălui lor.

