Diandra și Beni de la „Insula Iubirii” formează un cuplu. Cum a început relația fostelor ispite: „Nu am vrut să ieșim în evidență”

Diandra Doris Moga și Beni au recunoscut că formează un cuplu. După ce ispita feminină a spus că sunt doar foarte buni prieteni, Beni a mărturisit acum că, de fapt, între ei s-a înfiripat o poveste de iubire. Acesta a povestit cum a început relația lor și spune că se înțeleg foarte bine.

Diandra și Beni la „Insula Iubirii” formează un cuplu

Diandra și Beni, foste ispite la „Insula Iubirii”, sunt cel mai nou cuplu format după emisiunea de la Antena 1. Tânăra, care l-a cucerit pe Andrei Rotaru în timpul show-ului filmat în Thailanda, a descoperit acum că are foarte multe lucruri în comun cu Beni, iar bărbatul spune că a descoperit o cu totul altă Diandra.

Zilele trecute, cei doi au fost surprinși pe stradă, ținându-se de mână, iar fanii lor au speculat rapid că ar forma un cuplu. Deși prima reacție a Diandrei a fost să nege relația, Beni a decis să spună adevărul.

„Ne trezisem dimineața și lăsasem mașina acolo în parcare la restaurantul unde am mâncat și am zis să mergem pe jos și uite că cineva ne-a văzut, nici nu ne așteptam. Nu ne-am ferit, dar nici nu am vrut să ieșim în evidență, așa s-a întâmplat să ne filmeze cineva”, a afirmat Beni pentru Spynews.

Cum a început relația fostelor ispite

Diandra și Beni nu au vorbit prea mult în timpul filmărilor la „Insula Iubirii”, dar s-au întâlnit întâmplător la o petrecere în Sighișoara, unde au avut ocazia să se cunoască mai bine. Au început să iasă mai des împreună, iar relația lor s-a consolidat.

„Noi ne-am întâlnit la difuzarea bonfire-ului final la București, iar în urmă cu două săptămâni ne-am întâlnit la un party la Sighișoara, ne-am salutat, am stat de vorbă, ea mi-a zis dacă vreau să stau la masă la ea și am stat, se uita la mine întruna și râdea. Am început să vorbim tot mai mult, a rămas să ne vedem și cam asta. E un început de relație. E chiar ok, mi-a spus că ea avea altă părere despre mine, dar după ce m-a cunoscut și-a schimbat-o, la fel și eu aveam altă părere despre ea”, a povestit Beni.

Cei doi locuiesc în orașe diferite, Alba Iulia și Cluj, însă distanța nu este un impediment pentru ei. fosta ispită masculină spune că ajunge rapid la ușa iubitei sale, oricând îi este dor de ea sau are nevoie de el. Mai mult, Diandra i-a cunoscut deja familia lui Beni.

„Suntem la o oră distanță, ne despart doar câteva zeci de kilometri, de la mine de acasă și până la ea nu fac nicio oră, am autostradă până acasă la ea, dacă nu răspunde, sunt la ușa ei. Am petrecut acest weekend împreună, am fost cu ea la un restaurant, am mâncat cu nepoata mea, apoi am fost la sora mea împreună. A fost un weekend reușit”, a dezvăluit el pentru publicația menționată anterior.

