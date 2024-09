Diandra de la „Ispita iubirii” este într-o formă de zile mari după ce a slăbit 8 kg. Cum arată acum

Diandra Moga a trecut printr-o schimbare notabilă de look după participarea în emsiunea „Insula Iubirii”. În vârstă de 27 de ani, tânăra antreprenoare a dat jos opt kilograme în doar câteva săptămâni și spune acum că se simte mai bine ca niciodată.

Diandra de la „Ispita iubirii”, răvășitoare după ce a slăbit opt kilograme

Diandra este ispita de la „Insula Iubirii”, sezonul 8, care a avut o relație cu Andrei Rotaru pe parcursul emisiunii. După show, ea a reușit să dea jos câteva kilograme cu ajutorul unei diete riguroase. Activă în mediul online, unde își ține la curent fanii cu cele mai interesante și importante momente din viața ei, Diandra a făcut o sesiune de „Întrebări și răspunsuri” în timpul căreia a dezvăluit cum a slăbit.

Întrebată de internauți câte kilograme are, tânăra a spsu că în prezent cântărește 57 kg, dar în timpul show-ului matrimonial avea 67 kg.

„Nu am avut intenția să slăbesc, doar să-mi reiau stilul de viață și să mănânc mai alcalin, pentru că mi-o luase tenul razna și îmi doream să se curețe cu orice preț. Mai pățisem asta când am plecat în Bali și știam deja ce am de făcut. Am renunțat și la carne din nou, de mai bine de o lună. Mai mănânc doar fructe de mare, și rar. Cu fasting-ul 8/16 mă simt perfect. Ca speedy gonzales. Țin post negru luni, miercuri și vineri. Dar nu mereu! Depinde de cum îmi simt organismul” – a transmis fosta ispită de la „Insula iubirii” pe Instagram.

Ce sumă ar fi primit Diandra pentru a-l ispiti pe Andrei Rotaru la „Insula Iubirii”.

Relația dintre Diandra și Andrei Rotaru, singurul concurent căsătorit din sezonul 8 al showului, a captat rapid interesul telespectatorilor. Dar dincolo de ceea se s-a văzut pe micile ecrane, apare în discuție și o anumită sumă de bani pe care ispita ar fi primit-o pentru a intra în jocul sedcuției cu Andrei.

Potrivit unor surse din anturajul Diandrei, tânăra ar fi primit 10.000 de euro pentru „ispitirea” lui Rotaru, o sumă nicidecum mică având în vedere că filmările emisiuni au durat 21 de zile, mai puțin de o lună.

După participarea la Insula Iubirii, Diandra a continuat să fie subiect de discuție pentru ceilalți participanți la show. Cornel Luchian, soțul Iustinei, a aspus că Diandra a fost manipulată de Andrei pe parcursul filmărilor.

„Diandra nu a fost ea însăși pe insulă. De când s-a apropiat de Andrei, ea a devenit doar un pion în jocul lui. (…) Practic, părerea mea este că Diandra, în afara bonfire-ului cu Cristina, nu a existat. De ce nu a existat? Ea a mers acolo și i-a spus toate cuvintele pe care i le-a spus Andrei să le spună. Simplu! Diandra la bonfire-ul cu Cristina a spus ce i-a zis Andrei să zică.

Diandra, de când s-a cuplat cu Andrei pe insulă, nu a mai existat! Înțelegeți? Practic, Diandra era celălalt Andrei. De când a început să vorbească cu el, a manipulat-o, a înfășurat-o cadou și așa a rămas. Diandra trebuie să meargă la anul ca să se descopere și ea însăși” – a declarat Cornel Luchian în mediul online.

