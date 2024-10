Cântăreața BiBi și Antonio Pican s-ar fi împăcat, la doi ani după despărțire. Cei doi s-au separat în 2022, după o relație de doi ani și după ce anunțaseră logodna.

Cum au fost recent surprinși BiBi și Antonio Pican

După despărțirea din 2022, BiBi și Antonio au avut fiecare alte relații, dar recent au fost din nou surprinși împreună, lăsându-i pe fani să creadă că sunt din nou un cuplu. În urmă cu câteva zile, în mediul online a fost distribuit un clip în care cei doi apar în ipostaze tandre, iar la scurt timp după această apariție, Antonio Pican a cântat una dintre piesele lui BiBi la un concert, notează spynews.ro.

BiBi și Antonio și-au anunțat despărțirea pe rețelele de socializare, explicând că în cei doi ani de relație au trecut și prin momente grele, deși le-au ținut o perioadă doar pentru ei.

„A fost frumos cât a fost… Ne-am maturizat, am crescut împreună și ne-am învățat unul pe celălalt multe. Au existat și momente grele, momente pe care nu le-am lăsat să se vadă, dar care există în orice relație, momente peste care am reușit să trecem și care ne-au făcut mai puternici, însă acum… acum e momentul să mergem pe drumuri separate.

Citeşte şi: Cântăreața BiBi, implicată într-un accident rutier grav: „Cel care a intrat în mine nu avea permis”

Citeşte şi: Cântăreața BiBi, internată în spital. „S-au întâmplat multe în ultima perioadă…”

Vă rugăm să ne respectați decizia! Au fost 2 ani frumoși și, din respect pentru tot ce am trăit împreună, nu voi discuta public detalii despre despărțirea noastră. Au fost luni bune în care am gândit și am analizat tot, luni în care m-am maturizat mai mult ca niciodată…

Am simțit nevoia să fac această postare, deoarece îmi asum faptul că sunt persoană publică și, așa cum am împărtășit cu voi toate momentele, am ales să-l împărtășesc cu voi și pe acesta. Fac această postare din respect pentru comunitățile noastre, însă nu doresc să îmi spăl rufele în public. Vom avea mereu respect unul pentru celălalt… asta este tot ce trebuie să știți. Vă iubesc și vă mulțumesc” – a transmis tânăra în mediul online, după momentul despărțirii.

BiBi și Antonio Pican aveau de gând să se căsătorească

BiBi și Antonio Pican și-au cumpărat un aparatment împreună în timpul relației și aveau și planuri de nuntă. După despărțire, tânăra a declarat că nu o să-și vorbească vreodată fostul iubit de rău.

„Am rămas în relații bune. Nu sunt eu genul să mă cert. Nu îmi plac mie scandalurile, nu îmi plac dramele, după cum s-a văzut și în online. Nu am discutat și niciodată nu o să discut despre acest lucru, pentru că nu-mi place să-mi spăl rufele în public” – a spus BiBi la Antena Stars, acum ceva vreme.

Foto – Instagram / Tiktok

Urmărește-ne pe Google News