Jean Gavril, despre posibilitatea de a participa la America Express cu soția lui: „Ne-ar fi făcut rău” / VIDEO

Jean Gavril și fratele său, Dinu, au participat la cel mai nou sezon al emisiunii America Express. Micile înțepături dintre ei și celelalte echipe au făcut deliciul telespectatorilor, iar certurile dintre cei doi frați au împărțit internetul în două.

Invitați în emisiunea Xtra Night Show, Jean și Dinu au povestit care este, de fapt, relația lor. Mai mult, artistul a explicat și de ce a ales să meargă în această aventură alături de fratele lui și nu de soția lui, Bianca.

Jean Gavril, despre participarea la America Express cu soția lui

Jean Gavril și Dinu au povestit că relația lor nu s-a schimbat în urma experienței America Express.

„Cumva, noi cum ne-am dus, așa ne-am și întors. Nu s-a schimbat nimic în relația noastră. Cum ne comportăm acolo, poate este puțin exagerat dar da, așa ne comportăm și în viața reală. Poate să zicem că nu ne certăm așa de mult, dar există certuri ca în toate familiile”, a declarat Dinu.

Pe de altă parte, Jean Gavril a mărturisit că se bucură că nu a plecat în America împreună cu soția lui, Bianca, și că a ales să meargă împreună cu Dinu.

„Eu acum mă bucur sincer că nu m-am dus cu nevasta mea, cu Bianca. Pentru că a existat această variantă. Și mi-am dat seama că ne-ar fi făcut rău. Dacă m-aș fi dus cu Bianca ne-ar fi făcut foarte rău, nouă personal”, a precizat artistul.

„Noi ne-am întors mai sudați, avem mai multă încredere unul în celălalt. Este o experiență și despre maturizare, îți arată o parte a vieții pe care nu ai unde să o vezi. Noi după ce ne-am întors din țările astea ne-am dat seama că România este o țară sigură, nu poate să vină nimeni să te împuște pe stradă, ceea ce la ei se întâmplă în fiecare seară – se aud pistoalele cum se aud la noi artificiile în Herăstrău”, a mai spus Jean Gavril.

Frații Gavril explică votul acordat lui Cătălin Bordea în cursa pentru ultima șansă

În ultima ediție difuzată miercuri seară, toate echipele au rămas șocate în momentul în care frații i-au nominalizat pe Cătălin Bordea și Nelu Cortea pentru a pleca în cursa pentru ultima șansă. Aflați în platoul emisiunii XNS, cei doi au explicat de ce au ales să îi voteze pe cei care le erau prieteni.

„Eu și Bordea suntem prieteni. Am lansat o piesă împreună, am fost la show-urile lui. Când am aflat că plecăm împreună în America Express, ne-am bucurat. Când am ajuns acolo, lucrurile erau destul de simple: nu ne faceți nimic, nu vă facem nimic. Nu am avut înțelegeri, nu am avut bisericuțe”, a povestit Jean.

Pe de altă parte, Dan Capatos le-a spus fraților că Bordea este în continuare surprins de votul pe care l-au primit de la Jean și Dinu.

„Tu știi cât a stat supărat pe noi atunci în America?”, a spus Jean Gavril.

Dinu a regretat votul dat echipei lui Cătălin Bordea

Atunci, Dinu a explicat de ce i-a trimis în cursă pe Bordea și Cortea și nu pe Bianca Adam și mama ei.

„Nu s-ar fi întîmplat asta dacă în dimineața aia nu venea Mickey, mama Biancăi, la noi să ne spună că ea nu poate să ducă această cursă în ziua respectivă pentru că a avut niște probleme seara. Și eu nu am putut”, a explicat Dinu.

„Eu nu am știut, ea a venit și i-a spus doar lui Dinu. A fost simplu de ales – băieții sunt în forță, nu au fost niciodată la cursă, i-a ținut toată lumea în brațe și în puf și Mickey cu Bie care sunt femei și mai avea și probleme. De ce să fim noi ăia care dau în niște femei?! Nu, lasă, dăm în ăștia că sunt bărbați și sunt ai noștri”, a precizat și Jean Gavril.

Totuși, Dinu a dezvăluit că a regretat mai apoi că i-a numit pe băieți pentru a pleca în cursa pentru ultima lansă.

„Am regretat decizia în momentul când m-am uitat la Bordea și nu s-a mai uitat în ochii mei”, a spus Dinu Gavril.

