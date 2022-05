Cântăreața Jazzy Jo, moment impresionant la „Te cunosc de undeva!”. „Episodul ăsta m-a îngenunchiat emoțional”

Momente emoționante în gală Te cunosc de undeva!, de sâmbăta, 21 mai, de la 20:00, la Antena 1, când Jazzy Jo se confruntă cu situaţie cu care nu s-a mai întâlnit niciodată în viaţă.

Artista și tatăl său, cu care său s-a mai văzut de aproape 30 de ani, s-au întâlnit într-un moment de-a dreptul emoționant.

Episodul ăsta m-a înghenuncheat emoţional! În luna ianuarie a acestui an, chiar înainte să începem proiectul ăsta frumos, Te cunosc de undeva!, am decis să reiau legătura cu tatăl meu, după 28 de ani de tăcere. Chiar în gala patru, pe care telespectatorii o pot urmări sâmbăta aceasta, mi-am văzut părinţii împreună, în public, la un spectacol al meu, prima oară în viaţa mea. Pe fundal, Emi şi Cuza cântau Fragile, a lui Stevie Wonder şi Sting… într-un mod magnific, Stevie e iubirea mea imensă, Sting un alt genial în viaţa mea, e clar că trebuia să fiu aici ca să fiu fericită din nou.

Pentru prima dată în viaţa mea, am fost împlinită total şi am reuşit să repar lucrurile care m-au rănit o viaţă întreagă! – a mărturisit Jazzy Jo.