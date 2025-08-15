  MENIU  
Home > Vedete > Irina Loghin, apariție emoționantă după moartea soțului ei. Cine este persoana care a făcut-o să zâmbească din nou

Irina Loghin, apariție emoționantă după moartea soțului ei. Cine este persoana care a făcut-o să zâmbească din nou

Irina Loghin, apariție emoționantă după moartea soțului ei. Cine este persoana care a făcut-o să zâmbească din nou
Amelia Matei
.  Actualizat 15.08.2025, 14:44

Irina Loghin a trecut prin momente extrem de dificile. Cântăreața și-a pierdut recent soțul, însă cu toate acestea, ea a învățat să aprecieze fiecare clipă. Artista are 86 de ani și nu mai apare pe scenă, preferând să se retragă în căsuța ei și să își ducă zilele în liniște. Din fericire, Irina Loghin are motive de fericire.

Irina Loghin, prima apariție după ce și-a pierdut soțul

Irina Loghin este una dintre cele mai apreciate și populare cântărețe de la noi din țară. Vedeta are 86 de ani și recent și-a pierdut soțul. Cu toate acestea, ea încă are puterea să zâmbească, iar asta pentru că are toate motivele. Familia îi este alături și are sprijinul de care are nevoie.

Citește și: Irina Loghin, apariție publică emoționantă la o săptămână după moartea soțului. „În aceste zile triste, este singura mea bucurie!” Imaginile cu artista s-au viralizat

Deși este afectată de moartea soțului său, Irina Loghin se bucură de umărul familiei sale, pe care poate să se sprijine oricând. Soțul artistei, Ion Cernea, a murit la 89 de ani. Cei doi erau împreună de 60 de ani, o viață de om, așa că despărțirea nu a fost una ușoară.

Victor Ponta, atac fără precedent la adresa lui Nicușor Dan. Nimeni, niciodată, nu l-a ironizat așa pe Președintele României, iar ce a urmat i-a înmărmurit pe toți. Episodul va rămâne mult timp în istoria României
Victor Ponta, atac fără precedent la adresa lui Nicușor Dan. Nimeni, niciodată, nu l-a ironizat așa pe Președintele României, iar ce a urmat i-a înmărmurit pe toți. Episodul va rămâne mult timp în istoria României
Recomandarea zilei
Irina Loghin și nepoataIconVEZI  GALERIA  FOTO(1 / 13)

Irina Loghin se consolează cu faptul că își petrece timpul cu nepoțica ei, motivul zâmbetului artistei. Cântăreața are toate motivele să fie activă și veselă:  nepoțica ei învață să vorbească, să meargă și este o adevărată bucurie pentru toată familia ei.

Irina Loghin a postat un videoclip pentru prietenii de pe Facebook în care se juca cu nepoțica ei. Vedeta a scris un mesaj emoționant alături de filmare: „Cum să nu fii optimistă cu o așa minune de copil? Ea mă face să uit de tot ce e rău și să zâmbesc”, a scris Irina Loghin.

Raluca Bădulescu s-a pozat într-un costum de baie alb, minuscul, la 50 de ani, și a stârnit valuri de comentarii pe internet. „Am suferit pentru poza asta”. Cum arată vedeta după ce a slăbit zeci de kilograme / FOTO
Raluca Bădulescu s-a pozat într-un costum de baie alb, minuscul, la 50 de ani, și a stârnit valuri de comentarii pe internet. „Am suferit pentru poza asta”. Cum arată vedeta după ce a slăbit zeci de kilograme / FOTO
Recomandarea zilei

Ion Cernea a murit la 89 de ani

Soțul Irinei Loghin a murit la vârsta de 89 de ani. El era internat de 3 săptămâni într-un spital privat. Ion Cernea a făcut istorie în sportul românesc, fiind unul dintre cei mai mari campioni de lupte greco-romane.

Decesul său a fost anunțat de Clubul Sportiv Dinamo.

Citește și: Irina Loghin, devastată de durere la înmormântarea soțului ei, Ion Cernea. A izbucnit în lacrimi la căpătâiul omului cu care s-a iubit 50 de ani

„Deces. Fostul mare campion la lupte Ion Cernea a trecut la cele veșnice. Clubul Sportiv Dinamo anunță cu adâncă tristețe trecerea la cele veșnice a fostului mare campion la lupte Ion Cernea. Născut la Râu Alb, județul Dâmbovița, pe 21 octombrie 1935, Ion Cernea s-a stins din viață noaptea trecută, la un spital privat, unde era internat de trei săptămâni.

Ion Cernea a reprezentat CS Dinamo ca sportiv și antrenor din 1958 până în 1990. În palmaresul său ca sportiv se află două medalii olimpice, argint în 1960 și bronz în 1964, și două medalii mondiale, aur în 1965 și argint în 1961. Ca antrenor, la club și la lotul național, a pregătit generații întregi de medaliați olimpici, mondiali și europeni. Ion Cernea a fost soțul îndrăgitei interprete de muzică populară Irina Loghin. În octombrie ar fi împlinit 90 de ani. Condoleanțe familiei. Dumnezeu să-l odihnească!”, se arată în comunicatul transmis de Club.

Ion Cernea a fost unul dintre cei mai importanți luptători români și a obținut mai multe premii naționale și internaționale. 

Citește și: Ion Cernea, soţul Irinei Loghin, a fost înmormântat astăzi, la cimitirul Bellu, cu onoruri militare. Ce vedete au fost prezente la ceremonie

El și Irina Loghin au fost împreună vreme de 60 de ani, fiind unul dintre cele mai solide cupluri din lumea mondenă. Împreună au doi copii: Ciprian și Irinuca. 

Acum, cântăreața se bucură de nepoțica ei, cu care petrece timp de calitate și alături de care face o mulțime de activități pe care le împărtășește cu prietenii ei virtuali de pe Facebook.

Cele mai vândute colecții!
Sticluta de aur - Ediția nr.1 (Descoperă Mineralele Pământului) Sticluta de aur - Ediția nr.1 (Descoperă Mineralele Pământului) 4.99 RON Cumpără acum
Pierre Gasly 10 (FORMULA 1 |2024 ) Pierre Gasly 10 (FORMULA 1 |2024 ) 99.9 RON Cumpără acum
Esteban Ocon 31 (FORMULA 1 |2024 ) Esteban Ocon 31 (FORMULA 1 |2024 ) 99.9 RON Cumpără acum
Oscar Piastri 81 (FORMULA 1 |2024 ) Oscar Piastri 81 (FORMULA 1 |2024 ) 99.9 RON Cumpără acum
Lando Norris 4 (FORMULA 1 |2024 ) Lando Norris 4 (FORMULA 1 |2024 ) 99.9 RON Cumpără acum
George Russell 63 (FORMULA 1 |2024 ) George Russell 63 (FORMULA 1 |2024 ) 99.9 RON Cumpără acum
Lewis Hamilton 44 (FORMULA 1 |2024 ) Lewis Hamilton 44 (FORMULA 1 |2024 ) 99.9 RON Cumpără acum
Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Libertatea.ro
Camerele video au surprins momente intime între Ella și Teo la Insula iubirii 2025. Ispita a sărutat-o pe gât și pe frunte
Camerele video au surprins momente intime între Ella și Teo la Insula iubirii 2025. Ispita a sărutat-o pe gât și pe frunte
Fanatik
Ultimul meci pe Voyo? Bătălie mare pe drepturile TV la Aberdeen – FCSB din Europa League!
Ultimul meci pe Voyo? Bătălie mare pe drepturile TV la Aberdeen – FCSB din Europa League!
GSP.ro
„Primii bani i-am dat pe bere! Să mor! Trei d-alea mari” » Gabi Tamaș și Dan Alexa, dezvăluiri despre „Asia Express”: „Am prins un microb acolo...”
„Primii bani i-am dat pe bere! Să mor! Trei d-alea mari” » Gabi Tamaș și Dan Alexa, dezvăluiri despre „Asia Express”: „Am prins un microb acolo...”
Click.ro
Dan Negru, vacanță într-o destinație unde merg doar cei care își permit: „Banii se întorc, anii nu” Ce loc din România are în suflet: „Nimic nu se compară” Revine pe tv cu „Jocul Cuvintelor”
Dan Negru, vacanță într-o destinație unde merg doar cei care își permit: „Banii se întorc, anii nu” Ce loc din România are în suflet: „Nimic nu se compară” Revine pe tv cu „Jocul Cuvintelor”
TV Mania
Crina Mardare și Mișu Cernea, poveste atipică de dragoste. Se iubesc de peste două decenii, dar nu locuiesc împreună
Crina Mardare și Mișu Cernea, poveste atipică de dragoste. Se iubesc de peste două decenii, dar nu locuiesc împreună
Citește și...
Prima fotografie cu fiul cel mic al lui Vladimir Putin. Băiatul de 6 ani al liderului de la Kremlin are profesori privați, care sunt plătiți cu o mică avere în fiecare an
Emmanuel şi Brigitte Macron, vacanţă la plajă! Cei doi nu s-au putut abţine, ce au făcut pe iaht fără să ştie că sunt filmaţi? Preşedintele arată...
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Vaccinarea HPV și screeningul pentru cancerul de col uterin, finanțate în continuare
În ce relații sunt Jorge și fosta soție, Alina Laufer, la 13 ani de la divorț: „Asta ne-am dorit”. Cu cine seamănă fiica lor, Karina, și cum se înțelege cu tatăl vitreg, Ilan Laufer
Victor Slav, în vacanță alături Sofia, fiica lui și a Biancăi Drăgușanu. Cum se înțelege micuța cu iubita tatălui
Din ce cauză a murit artista Emilia Istvan. Care a fost ultimul mesaj lăsat de Mili de la Timișoara
Scapă de durerea de cap cu această soluție!
O învățătoare a murit din cauza măsurilor Guvernului. A făcut AVC, după ce a aflat că i s-a desființat postul!

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
În ce relații sunt Jorge și fosta soție, Alina Laufer, la 13 ani de la divorț: „Asta ne-am dorit”. Cu cine seamănă fiica lor, Karina, și cum se înțelege cu tatăl vitreg, Ilan Laufer
În ce relații sunt Jorge și fosta soție, Alina Laufer, la 13 ani de la divorț: „Asta ne-am dorit”. Cu cine seamănă fiica lor, Karina, și cum se înțelege cu tatăl vitreg, Ilan Laufer
Victor Slav, în vacanță alături Sofia, fiica lui și a Biancăi Drăgușanu. Cum se înțelege micuța cu iubita tatălui
Victor Slav, în vacanță alături Sofia, fiica lui și a Biancăi Drăgușanu. Cum se înțelege micuța cu iubita tatălui
Proiecte speciale
Tratament minim invaziv tumoră renală
Tratament minim invaziv tumoră renală
Simion Bogdan-Mihai: Despre muzică, modă și dorința de a împărtăși o bere cu Cristian Vasile
Simion Bogdan-Mihai: Despre muzică, modă și dorința de a împărtăși o bere cu Cristian Vasile
Avantaje
Victor Ponta și-a făcut iubită după divorț, dar stai să vezi ce a anunțat Daciana acum despre viața ei! A vrut să se afle de la ea. Felicitări! “Am rămas în relații ok cu Victor”, spune ea
Victor Ponta și-a făcut iubită după divorț, dar stai să vezi ce a anunțat Daciana acum despre viața ei! A vrut să se afle de la ea. Felicitări! “Am rămas în relații ok cu Victor”, spune ea
Singurele poze de la nunta lor! Romina Gingașu și Pierro Ferrari, 4 ani de căsnicie! Cum a arătat mireasă, la brațul soțului cu 47 de ani mai mare! Nuntă de lux în Capri
Singurele poze de la nunta lor! Romina Gingașu și Pierro Ferrari, 4 ani de căsnicie! Cum a arătat mireasă, la brațul soțului cu 47 de ani mai mare! Nuntă de lux în Capri
Elle
De ce soțul Danei Rogoz a plecat cu copiii la Viscri, fără actriță. Dezvăluirea făcută de vedetă: „Am hotărât împreună cu Radu că…”
De ce soțul Danei Rogoz a plecat cu copiii la Viscri, fără actriță. Dezvăluirea făcută de vedetă: „Am hotărât împreună cu Radu că…”
La un an de la nuntă, Răzvan Simion și Daliana Răducan au făcut marele anunț despre copil. Ce au declarat cei doi: „Fără calcule algoritmice...”
La un an de la nuntă, Răzvan Simion și Daliana Răducan au făcut marele anunț despre copil. Ce au declarat cei doi: „Fără calcule algoritmice...”
Priscilla Presley, în mijlocul unei controverse. Este acuzată că „a deconectat aparatele” care o țineau în viață pe fiica sa, Lisa Marie. Ce susțin actele de la tribunal
Priscilla Presley, în mijlocul unei controverse. Este acuzată că „a deconectat aparatele” care o țineau în viață pe fiica sa, Lisa Marie. Ce susțin actele de la tribunal
DailyBusiness.ro
Fructele au devenit un motiv major pentru care România a văzut o creștere a inflației în iulie
Fructele au devenit un motiv major pentru care România a văzut o creștere a inflației în iulie
Zeci de români, țepuiți pentru o vacanță în Zanzibar. Au plătit în jur de 73.000 de euro: „Nu a existat niciodată intenția de a fi organizată”
Zeci de români, țepuiți pentru o vacanță în Zanzibar. Au plătit în jur de 73.000 de euro: „Nu a existat niciodată intenția de a fi organizată”
A1.ro
Ce mașini are Mattia Carnessali de la Insula Iubirii sezonul 9. Ispita conduce bolizi de lux
Ce mașini are Mattia Carnessali de la Insula Iubirii sezonul 9. Ispita conduce bolizi de lux
Din ce cauză a murit artista Emilia Istvan. Care a fost ultimul mesaj lăsat de Mili de la Timișoara
Din ce cauză a murit artista Emilia Istvan. Care a fost ultimul mesaj lăsat de Mili de la Timișoara
Marius Elisei s-a împăcat cu Gabriela, iubita lui. Cei doi au mers împreună în vacanță
Marius Elisei s-a împăcat cu Gabriela, iubita lui. Cei doi au mers împreună în vacanță
Descoperirea făcută de Dan Negru din pură întâmplare: „Aici se află înmormântată mama lui Arsenie Boca”. Unde este locul
Descoperirea făcută de Dan Negru din pură întâmplare: „Aici se află înmormântată mama lui Arsenie Boca”. Unde este locul
Horoscop 16 august 2025. Zodia care are noroc în dragoste. Are șanse reale să-și găsească jumătatea
Horoscop 16 august 2025. Zodia care are noroc în dragoste. Are șanse reale să-și găsească jumătatea
Observator News
Româncă moartă în Italia: Alexandra a căzut de la 200 de metri, împreună cu colegul ei în Masivul Castore
Româncă moartă în Italia: Alexandra a căzut de la 200 de metri, împreună cu colegul ei în Masivul Castore
Libertatea pentru Femei
Unde ”s-a ascuns” Nicușor Dan de Ziua Marinei. Uite cum a fost fotografiat cu familia! În timp ce Ilie Bolojan era huiduit la Constanța, președintele nostru făcea asta
Unde ”s-a ascuns” Nicușor Dan de Ziua Marinei. Uite cum a fost fotografiat cu familia! În timp ce Ilie Bolojan era huiduit la Constanța, președintele nostru făcea asta
Video de acum câteva minute! Ilie Bolojan, victima unui gest fără precedent! Totul s-a întâmplat în fața a mii de oameni! Tensiune maximă e puțin spus!
Video de acum câteva minute! Ilie Bolojan, victima unui gest fără precedent! Totul s-a întâmplat în fața a mii de oameni! Tensiune maximă e puțin spus!
Imagini recente cu fiul lui Mircea Badea și al lui Carmen Brumă. Vlad are 11 ani și apare foarte rar în public
Imagini recente cu fiul lui Mircea Badea și al lui Carmen Brumă. Vlad are 11 ani și apare foarte rar în public
Cum arată azi fiicele lui Corneliu Vadim Tudor. Imagini rare cu Eugenia și Lidia. Mama lor, văduva „Tribunului”, nu a renunțat nici acum la doliu
Cum arată azi fiicele lui Corneliu Vadim Tudor. Imagini rare cu Eugenia și Lidia. Mama lor, văduva „Tribunului”, nu a renunțat nici acum la doliu
Viva.ro
Fără pic de machiaj, dar în rochie scurtă, cu pantofi cu toc, așa și-a făcut Elena Udrea apariția în centrul Capitalei. Un detaliu, însă, a fost observat de toți și e intens discutat
Fără pic de machiaj, dar în rochie scurtă, cu pantofi cu toc, așa și-a făcut Elena Udrea apariția în centrul Capitalei. Un detaliu, însă, a fost observat de toți și e intens discutat
Imagini uluitoare! Cum arăta Brigitte Macron, în urmă cu mai bine de 30 de ani, când l-a cucerit pe președintele Franței. E de nerecunoscut, iar politicianul s-a îndrăgostit de ea la prima vedere, nebunește
Imagini uluitoare! Cum arăta Brigitte Macron, în urmă cu mai bine de 30 de ani, când l-a cucerit pe președintele Franței. E de nerecunoscut, iar politicianul s-a îndrăgostit de ea la prima vedere, nebunește
Cui i-ar fi lăsat Ion Iliescu, de fapt, averea! Bărbatul a fost zilnic la spital și are grijă de Nina Iliescu. Surpriză uriașă, despre cine este vorba
Cui i-ar fi lăsat Ion Iliescu, de fapt, averea! Bărbatul a fost zilnic la spital și are grijă de Nina Iliescu. Surpriză uriașă, despre cine este vorba
Înaltă, blondă, îmbrăcată provocator, așa a apărut soția lui Sorin Grindeanu la un eveniment și a surprins pe toată lumea. Cu ce se ocupă, de fapt, partenera președintelui interimar al PSD
Înaltă, blondă, îmbrăcată provocator, așa a apărut soția lui Sorin Grindeanu la un eveniment și a surprins pe toată lumea. Cu ce se ocupă, de fapt, partenera președintelui interimar al PSD
Redactia.ro
De ce nu a participat Niccușor Dan la Ziua Marinei. Este o premieră în ultimii 10 ani
De ce nu a participat Niccușor Dan la Ziua Marinei. Este o premieră în ultimii 10 ani
Anunț important de la stat pentru preoți, călugări și călugărițe. Ce nu mai au voie să facă de la 1 septembrie
Anunț important de la stat pentru preoți, călugări și călugărițe. Ce nu mai au voie să facă de la 1 septembrie
Revoluție fiscală în România! Guvernul Bolojan majorează cu 30% impozitele auto!
Revoluție fiscală în România! Guvernul Bolojan majorează cu 30% impozitele auto!
Vești teribile despre Nina Iliescu! Cum se simte după moartea soțului, Ion Iliescu
Vești teribile despre Nina Iliescu! Cum se simte după moartea soțului, Ion Iliescu
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Zbor anulat după ce o femeie a avut o criză severă de diaree în avion. „Mi-au spus că sunt un pericol biologic”
Zbor anulat după ce o femeie a avut o criză severă de diaree în avion. „Mi-au spus că sunt un pericol biologic”
De ce e important ca medicul endocrinolog să îți asculte inima și plămânii înainte de ecografia tiroidei
De ce e important ca medicul endocrinolog să îți asculte inima și plămânii înainte de ecografia tiroidei
Au apărut iepuri-mutant cărora le cresc tentacule din cap. „Nu-i atingeți, sunt infectați cu un virus periculos!”
Au apărut iepuri-mutant cărora le cresc tentacule din cap. „Nu-i atingeți, sunt infectați cu un virus periculos!”
HOROSCOP. Aceste ZODII scapă de blocajele astrale odată cu ieșirea lui Mercur din Retrograd
HOROSCOP. Aceste ZODII scapă de blocajele astrale odată cu ieșirea lui Mercur din Retrograd
TV Mania
Crina Mardare și Mișu Cernea, poveste atipică de dragoste. Se iubesc de peste două decenii, dar nu locuiesc împreună
Crina Mardare și Mișu Cernea, poveste atipică de dragoste. Se iubesc de peste două decenii, dar nu locuiesc împreună
Cum arată casa din Corbeanca în care locuiesc Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu
Cum arată casa din Corbeanca în care locuiesc Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu
Ce se ascunde dincolo de ochii lumii? Felix și Mihaela, surprinși în momente rare și emoționante, când nimeni nu îi vedea. Imaginile care au emoționat o țară întreagă
Ce se ascunde dincolo de ochii lumii? Felix și Mihaela, surprinși în momente rare și emoționante, când nimeni nu îi vedea. Imaginile care au emoționat o țară întreagă
Ella Prodan, momente rare din vacanță: „Am fost în patru, dar și în doi”! Cum s-a pregătit pentru noul sezon „Iubire cu parfum de lavandă”
Ella Prodan, momente rare din vacanță: „Am fost în patru, dar și în doi”! Cum s-a pregătit pentru noul sezon „Iubire cu parfum de lavandă”
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Imagini wow cu soția lui Ilie Năstase! A aruncat internetul în aer. Ioana are o siluetă de invidiat, la aproape 50 de ani
Imagini wow cu soția lui Ilie Năstase! A aruncat internetul în aer. Ioana are o siluetă de invidiat, la aproape 50 de ani
Ozana Barabancea, de nerecunoscut! A slăbit 24 de kilograme în doar 3 luni. Cum a reușit artista
Ozana Barabancea, de nerecunoscut! A slăbit 24 de kilograme în doar 3 luni. Cum a reușit artista
Iubita lui Mircea Badea a făcut furori într-un costum de baie minuscul! Arată senzațional la plajă
Iubita lui Mircea Badea a făcut furori într-un costum de baie minuscul! Arată senzațional la plajă
Ce s-a ales Mona Nicolici, fostă știristă! Cum arată astăzi, la 56 de ani! Mulți nu o mai recunosc, transformarea e șocantă
Ce s-a ales Mona Nicolici, fostă știristă! Cum arată astăzi, la 56 de ani! Mulți nu o mai recunosc, transformarea e șocantă
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton