Irina Loghin, apariție emoționantă după moartea soțului ei. Cine este persoana care a făcut-o să zâmbească din nou

Irina Loghin a trecut prin momente extrem de dificile. Cântăreața și-a pierdut recent soțul, însă cu toate acestea, ea a învățat să aprecieze fiecare clipă. Artista are 86 de ani și nu mai apare pe scenă, preferând să se retragă în căsuța ei și să își ducă zilele în liniște. Din fericire, Irina Loghin are motive de fericire.

Irina Loghin, prima apariție după ce și-a pierdut soțul

Irina Loghin este una dintre cele mai apreciate și populare cântărețe de la noi din țară. Vedeta are 86 de ani și recent și-a pierdut soțul. Cu toate acestea, ea încă are puterea să zâmbească, iar asta pentru că are toate motivele. Familia îi este alături și are sprijinul de care are nevoie.

Citește și: Irina Loghin, apariție publică emoționantă la o săptămână după moartea soțului. „În aceste zile triste, este singura mea bucurie!” Imaginile cu artista s-au viralizat

Deși este afectată de moartea soțului său, Irina Loghin se bucură de umărul familiei sale, pe care poate să se sprijine oricând. Soțul artistei, Ion Cernea, a murit la 89 de ani. Cei doi erau împreună de 60 de ani, o viață de om, așa că despărțirea nu a fost una ușoară.

Irina Loghin se consolează cu faptul că își petrece timpul cu nepoțica ei, motivul zâmbetului artistei. Cântăreața are toate motivele să fie activă și veselă: nepoțica ei învață să vorbească, să meargă și este o adevărată bucurie pentru toată familia ei.

Irina Loghin a postat un videoclip pentru prietenii de pe Facebook în care se juca cu nepoțica ei. Vedeta a scris un mesaj emoționant alături de filmare: „Cum să nu fii optimistă cu o așa minune de copil? Ea mă face să uit de tot ce e rău și să zâmbesc”, a scris Irina Loghin.

Ion Cernea a murit la 89 de ani

Soțul Irinei Loghin a murit la vârsta de 89 de ani. El era internat de 3 săptămâni într-un spital privat. Ion Cernea a făcut istorie în sportul românesc, fiind unul dintre cei mai mari campioni de lupte greco-romane.

Decesul său a fost anunțat de Clubul Sportiv Dinamo.

Citește și: Irina Loghin, devastată de durere la înmormântarea soțului ei, Ion Cernea. A izbucnit în lacrimi la căpătâiul omului cu care s-a iubit 50 de ani

„Deces. Fostul mare campion la lupte Ion Cernea a trecut la cele veșnice. Clubul Sportiv Dinamo anunță cu adâncă tristețe trecerea la cele veșnice a fostului mare campion la lupte Ion Cernea. Născut la Râu Alb, județul Dâmbovița, pe 21 octombrie 1935, Ion Cernea s-a stins din viață noaptea trecută, la un spital privat, unde era internat de trei săptămâni.

Ion Cernea a reprezentat CS Dinamo ca sportiv și antrenor din 1958 până în 1990. În palmaresul său ca sportiv se află două medalii olimpice, argint în 1960 și bronz în 1964, și două medalii mondiale, aur în 1965 și argint în 1961. Ca antrenor, la club și la lotul național, a pregătit generații întregi de medaliați olimpici, mondiali și europeni. Ion Cernea a fost soțul îndrăgitei interprete de muzică populară Irina Loghin. În octombrie ar fi împlinit 90 de ani. Condoleanțe familiei. Dumnezeu să-l odihnească!”, se arată în comunicatul transmis de Club.

Ion Cernea a fost unul dintre cei mai importanți luptători români și a obținut mai multe premii naționale și internaționale.

Citește și: Ion Cernea, soţul Irinei Loghin, a fost înmormântat astăzi, la cimitirul Bellu, cu onoruri militare. Ce vedete au fost prezente la ceremonie

El și Irina Loghin au fost împreună vreme de 60 de ani, fiind unul dintre cele mai solide cupluri din lumea mondenă. Împreună au doi copii: Ciprian și Irinuca.

Acum, cântăreața se bucură de nepoțica ei, cu care petrece timp de calitate și alături de care face o mulțime de activități pe care le împărtășește cu prietenii ei virtuali de pe Facebook.

Urmărește-ne pe Google News