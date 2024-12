Irina Antonie, actrița care i-a dat replica lui Steven Segal: „Am luptat mereu pentru ce mi-am dorit” / Exclusiv

Actrița Irina Antonie a jucat încă de când nu luase examenele la UNATC. Fiind cunoscută ca una dintre actrițele din România care au jucat alături de Steven Segal, Irina Antonie mărturisește, cu sinceritate, că „la douăzeci de ani nu cred că te dă pe spate nimeni”. În prezent o puteți vedea pe frumoasa actriță în cea mai nouă producție VOYO, serialul de comedie Scara B.

Irina Antonie (39 de ani) este căsătorită cu Cosmin Hodor și au împreună o fetiță, pe Ava, în vârstă de 3 ani și jumătate. Într-un interviu exclusiv pentru Unica.ro, Irina Antonie vorbește despre cel mai recent rol ai ei, spunând că „Irina, din Scara B, nu prea are text, mai mult râde”. Recunoaște că a muncit enorm să ajungă în vârf și că frumusețea ei n-a fost, de fiecare dată, un atu, pentru că „de cele mai multe ori te și limitează”.

Irina Antonie își amintește: „Cred că emoțiile alea copleșitoare m-au ajutat, chiar foarte mult. Eram prima pe platou, repetam cel mai mult, plecam ultima, râdeam mereu și toată lumea, toți actorii mă ajutau”

Actrița Irina Antonie își amintește de perioada în care a jucat alături de Steven Segal, despre care spune că „era un om normal, iar eu eram un copil”. Ne povestește de debutul ei în teatru, când s-a simțit ca și cum „ai sări în gol de pe o clădire de o mie de etaje”, dar și despre cel mai cumplit moment din viața ei, trăit la 21 ani. Irina Antonie ne vorbește despre viața de mamă și despre cât de mult s-a schimbat ea odată cu apariția Avei.

„Eu fugeam acasă să o îmbrățișez și să o pup douăzeci de minute apoi alergam, la propriu, până la teatru. Intram direct în scenă și îmi făceam treaba perfect, cu bucurie, chef, lejeritate și o nepăsare (în sensul bun) pe care nu le mai avusesem până atunci”, recunoaște Irina Antonie.

De când este mamă, actrița Irina Antonie recunoaște că are „mai mult curaj, sunt mai liberă, mai creativă, mai fericită, am un sens în viață”. Recunoaște că nu ar schimaă multe lucruri din trecutul ei și că a trebuit să lupte, în permanență, pentru ce și-a dorit. Irina Antonie ne spune ce a învățat de la fiica ei, în toți acești ani, și cum a reușit să nu dezamăgească niciodată.

„Am luptat mereu pentru ce mi-am dorit”

Ai plecat din Râmnicu Vâlcea la București. Nu ți-a fost teama de necunoscut, de un oraș cu totul nou?

Sunt un om ambițios, pozitiv și pus pe treabă, nu îmi amintesc să-mi fi fost teamă. Îmi doream atât de mult să fac teatru și film, să joc în seriale, să muncesc, să cunosc oameni încât nu mă gândeam deloc la teamă. Am luptat mereu pentru ce mi-am dorit și m-am bucurat când am reușit să fac orice, oricât de mic. Și uite așa, an de an, am crescut, am mai capătat experiență.

Oricum, meseria asta e una de anduranță, de răbdare. De a reuși să te menții acolo pe poziții. De a nu-ți pierde bucuria de a face ceea ce faci, cu credința că, seara, când pui capul pe pernă simți că a meritat. Că nu ai păcălit pe nimeni și mai ales pe tine și că totul are un sens. Că meseria asta te face fericit, te face un om mai bun, îți aduce liniște și un sentiment de firesc, că ăsta e drumul tau.

Irina Antonie vorbește despre primul ei rol: „Eram prima pe platou”

În 2008 ți-ai făcut debutul în serialul „Doctori de mame”. Cât de greu a fost să-ți depășești emoțiile, tracul? Sau n-au existat?

Cred că emoțiile alea copleșitoare m-au ajutat, chiar foarte mult. Eram extrem de fericită că pot face ceva ce nici nu îmi imaginasem că voi face vreodată, real, cu o lună înainte de primul casting de film din viața mea. Eram prima pe platou, repetam cel mai mult, plecam ultima, râdeam mereu și toată lumea, toți actorii mă ajutau la propriu.

Foarte multe amintiri frumoase am din perioada aia, a primelor seriale. Am avut șansa să lucrez cu cei mai talentați și profesioniști actori de la noi când eu nici macăr nu eram studentă la actorie. În primele seriale eu încă nu dădusem nici admitere la UNATC. Nu a fost ușor, au fost momente foarte grele când aveam o zi întreagă de filmat doar scenele mele. Acolo m-am format, aia a fost prima mea școală de actorie, la filmări cu cei mai buni oameni din industrie și în fața, cât și în spatele camerelor.

Irina Antonie despre Steven Segal: „La douazeci și ceva de ani nu cred că te dă pe spate nimeni”

În 2010 ai debutat și pe marele ecran, alaturi de celebrul Steven Segal. Ai jucat, fizic, alături de el? Ce fel de persoană este, cum ați colaborat?

Da, l-am cunoscut, nu-mi mai amintesc mare lucru, sincer. Era un om normal, eu eram un copil. La douazeci și ceva de ani nu cred că te dă pe spate nimeni, ești acolo, îți faci treaba și cam atât. Îmi amintesc, însă, de o altă întâlnire mult mai surprinzătoare când am filmat un episod din serialul Killing Eve, cu Harriet Walter. Nu știam cine este, nu știam că a fost numită „Dame” de către regina Angliei, nu știam nimic și am lucrat împreună. Ne-am împrietenit, am povestit pe drumul de la Viscri către București, mi-a dat numărul ei de telefon.

Irina Antonie a jucat alături de Steven Segal. Sursă foto: Arhivă personală

În pandemie mă uitam la „The Crown” și o văd pe această femeie și actriță extraordinară. Am rămas impresionată de generozitatea unei actrițe incredibil de talentate, de cunoscute, de premiate, cum se comporta la filmări. Cât de firesc este totul în jurul ei, cât de curioasă este să afle ce fac alți actori, să te cunoască, să te ajute.

Aceasta și alte câteva întâlniri cu oameni care au făcut performanță în meseria lor m-au impresionat profund. Am înțeles că nu trebuie să te simți intimidat de oameni care vor să te simți mic, să te umilească, să te manipuleze.

„Am câștigat libertate prin experiență”

Cum era Irina din „Anticamera” și cum este cea de azi, din „Scara B”?

Irina din „Anticamera”, înainte să se filmeze prima scenă din episodul pilot, fără să știe că are lavaliera pornită, a repetat câteva ore în continuu textul. Irina, din Scara B, nu prea are text, mai mult râde. Glumesc, dar așa este. Am câștigat libertate prin experiență. Scara B, pentru mine, e locul în care am curaj să incerc și să îmi și iasă, de cele mai multe ori, propunerile. E locul în care mă simt în siguranță, nu trebuie să dovedesc nimic. Suntem toți acolo să ne facem treaba cât de bine putem și să ne bucurăm împreună de munca noastră.

Spune-mi de ce a trebui oamenii să nu rateze serialul „Scara B”, de pe Voyo?

Pentru că este o super comedie, scrisă, regizată și jucată foarte bine. Nouă, tuturor actorilor din echipă, ne place foarte mult, ne înțelegem foarte bine și cred că se vede și se simte asta și în serial. Am râs cu lacrimi la cele mai multe scene și nu aș mai fi plecat acasă. Nu am simțit cum trece timpul la filmări, îmi venea să mă duc și când nu aveam eu de filmat doar să văd ce fac colegii mei. Eu zic că merită să vă uitați pentru că toți sunt actori foarte talentați, echipa este minunată și toate personajele au umor și farmec.

Irina Antonie, vedeta din serialul Scara B. Sursă foto: Arhivă personală

Irina Antonie este o actriță selectivă

Ești selectivă atunci când îți alegi rolurile?

Da, evident. Mă uit mai ales la context. Cu cine joc, unde, cine regizează, în ce situație te pui ca actor. Dacă îmi place mediul și cred în proiect, mă duc cu toată încrederea.

„E ca și cum ai sări în gol de pe o clădire de o mie de etaje”

Care a fost cel mai greu personaj pe care l-ai jucat, până acum?

Fiecare personaj ajunge la un moment dat, în timpul repetițiilor, să ți se pară imposibil sau greu de găsit cheia justă. Greu să te acordezi cu el, cu energia lui, cu felul de a fi. Cred că, totuși, primul personaj pe care l-am jucat la debut, la Teatrul Național, în regia lui Radu Afrim a fost destul de greu.

Când ieși din facultate unde toată lumea te protejează și ajungi să lucrezi cu Radu e ca și cum ai sări în gol de pe o clădire de o mie de etaje. Dacă ai câteva resurse de care să te agăți, o scoți la capăt, dacă nu, te prăbușești. Este o experiență fantastică. Radu e un regizor fabulous pe care îl ador și îi mulțumesc pentru experiență.

Irina Antonie recunoaște: „Am avut noroc”

Există vreun personaj pe care ți-l dorești, dar n-ai apucat să-l interpretezi?

Toate personajele pe care le voi juca sunt cele pe care mi le doresc. Daaa, evident, foarte multe, dar nu mă gândesc la asta. Caut texte bune, văd spectacole foarte bune. Dacă îmi place ceva foarte mult și se poate face în teatrul independent, propun textul unui teatru și încerc să ajung să joc acele personaje.

Am avut noroc că am reușit să am niște întâlniri de la debut cu regizori ca Radu Afrim, Cristi Juncu, Alexandru Dabija, Silviu Purcărete, Peter Kerek, Eugen Gyemant. Mi-au dat șansa asta de a face personaje foarte frumoase și complexe. Acestea m-au transformat și m-au făcut să iubesc și mai mult meseria asta de actor.

Ce spune Irina Antonie despre frumusețe: „De cele mai multe ori te și limitează”

Consideri ca frumusetea ta a reprezentat un atu in meseria pe care ti-ai ales-o?

Da, dar de cele mai multe ori te și limitează. Am avut șansa în teatru să joc și altceva decât fete frumoase.

Cum este mămica Irina? Relaxată, permisiva, mai intri în panică?

Cred că orice copil te trece prin toate emoțiile posibile și imposibile. Am vorbit cu ea, i-am citit zi de zi de când s-a născut, i-am povestit enorm. Ea pare că e un copil de șapte ani, nu de trei ani și jumătate. Mai intru și în panică, dar mi-am dat seama că mă simte atât de tare încât încerc să nu mă panichez foarte des. Încerc, cât pot, să anticipez lucrurile ca ea să nu mă simtă pe mine.

Irina Antonie și meseria de mamă: „Timpul capătă alte valori când ai copii”

Cum reușești să te împarți între carieră și micuța Ava?

Nu e deloc ușor, am devenit oricum mult mai selectivă cu proiectele pe care le aleg. Să știi că pe mine, faptul că am fost pe scenă până în ultimul moment și că m-am întors după o săptămână și jumătate de la naștere, m-a ajutat foarte mult și emoțional, și psihic. Oricum timpul capătă alte valori când ai copii. Nu mă mai gândeam ce o să fac peste două luni când voi termina un proiect. Ești incredibil de prezent în moment mai ales când ai un copil mic. Trăiești pentru ce se va întâmpla în următoarele douăzeci de minute, nimic mai mult.

Irina Antonie și fiica ei, Ava. Sursă foto: Arhivă personală

Un copil îți dă oricum o forță și o anduranță pe care nu erai conștient până atunci că le ai. Eu fugeam acasă să o îmbrățișez și să o pup douăzeci de minute apoi alergam, la propriu, până la teatru. Intram direct în scenă și îmi făceam treaba perfect cu bucurie, chef, lejeritate și o nepăsare (în sensul bun) pe care nu le mai avusesem până atunci.

Irina Antonie, o mamă fericită: „Am mai mult curaj, sunt mai liberă, am un sens în viață”

Ce ai învățat, până acum, de la fetița ta?

Am învățat ce înseamnă iubirea adevărată. Am învățat că timpul este cel mai de preț lucru pe care îl avem în viață. Că orice fac trebuie să fac foarte bine și cât mai repede ca sa pot sta cât mai mult cu ea. Am mai mult curaj, sunt mai liberă, mai creativă, mai fericită, am un sens în viață. Asta mă motivează să fac ce îmi place cu bucurie ca ea să fie mândră de noi (de mine și de tatăl ei). Să crească în atmosfera asta de a avea o meserie pe care o faci cu plăcere. De a sărbători reușitele tuturor împreună și de a crește toți trei armonios într-un mediu cât mai plăcut posibil.

La 21 de ani, Irinei Antonie i-a murit iubitul într-un accident de mașină

Care a fost cel mai greu moment din viața ta? Cum ai reușit să mergi mai departe?

La 21 de ani, înainte să joc în seriale, am pierdut pe cineva într-un accident de mașină. Pe iubitul meu de atunci. Cred că tot ce am primit după moartea lui a fost ca un cadou să pot merge mai departe. Am scris o piesă de teatru inspirată din povestea asta. Cred că cel mai frumos omagiu pe care aș putea să i-l aduc ar fi să fac un film depre ce i s-a întâmplat.

Care este cea mai importanta calitate a ta și cel mai mare defect?

Cred că cea mai mare calitate a mea este că îmi pasă de ceilalți oameni, că mă gândesc la ei. Că încerc să îi ajut și că încerc să facem lucrurile împreună. Nu mă gândesc la mine în primul rând, mă gândesc la echipă și la proiect. Cel mai mare defect cred că este că încă nu am suficientă încredere în mine, mă fac mică câteodată și nu ar mai trebui să fac asta. Ar trebui să mă bucur că am șansa să fac ce îmi place cu oamenii cu care îmi doresc și cam atât.

„Puteam să fiu mai blândă cu mine, să mă pun pe primul loc, să mă iubesc mai mult”

Există vreun lucru pe care ai dori să-l ștergi definitiv din viața ta?

Nu. Am învățat din greșeli și sunt acum, aici. Poate că puteam să fiu mai blândă cu mine, să mă pun pe primul loc, să mă iubesc mai mult. Să nu încerc să le fac pe plac celorlalți, dar asta înseamnă să-mi șterg toată copilaria. Poate să nu mai lupt atât de mult să fac ce îmi doresc și poate că nu aș mai scrie acest interviu acum în acest moment.

Irina Antonie nu are regrete. Sursă foto: Arhivă personală

Irina Antonie nu renunță: „Trag până chiar nu se mai poate face nimic de un proiect, de o relație”

Când ai dezamăgit cel mai tare?

Nu știu, îmi e greu să mă gândesc acum la un moment în care am dezamăgit pe cineva. De cele mai multe ori trag până chiar nu se mai poate face nimic de un proiect, de o relație. Nu las pe nimeni în urmă așa că nu știu, poate ar trebui ceilalți să-ți răspundă. Dacă am făcut asta, sunați-mă să îmi cer scuze.

In afară de serialul de la ProTv, unde te mai putem vedea în perioada următoare?

La Teatrul Dramaturgilor Români pe 31 octombrie, 1 și 2 noiembrie (sau 7 și 8 decembrie) jucăm „Trilogia Minelor” de Csaba Szekely. Este un spectacol care are premiul UNITER pentru cea mai bună regie (Horia Suru) și o nominalizare pentru cel mai bun actor într-un rol principal (Bogdan Nechifor). Vă aștept cu drag la acest spectacol foarte bun și emoționant. Fiecare din cele trei episoade ale trilogiei sunt montate ca spectacole separate de celelalte așa că puteți veni la un singur spectacol sau la toate trei, bineînțeles. Compusă din trei episoade, Flori, Beznă și Apa de mină, este o incursiune cu tente horror-comice în lumea rurala transilvăneană.

Mai am la Teatrul de Comedie un spectacol tragi-comic, „Contracte” de Mike Bartlett, în regia lui Cristi Juncu. Este ideea de job care îți fură viața și cum te poți dezumaniza lucrând într-o corporație. În Londra se joacă cu succes în corporații, în biroul HR-ului.

La Sala Gloria a teatrului Metropolis jucăm “O scrisoare pierdută”, în regia lui Andrei Mateiu si pe 16 și 17 noiembrie vom juca acest spectacol la Bruxelles și Dusseldorf pentru românii stabiliți acolo.

