Ioana Ginghină, mesaj îngrijorător în mediul online: „După o noapte extrem de lungă și grea, încerc să îmi revin”

Ioana Ginghină le-a explicat fanilor săi de pe rețelele de socializare de ce a dispărut din mediul online. Actrița le-a povestit că a trecut prin momente grele din cauza unor probleme de sănătate. Aceasta a fost nevoită să își anuleze toate planurile.

Ioana Ginghină, în vârstă de 45 de ani, le-a transmis urmăritorilor ei de pe rețelele de socializare că motivul pentru care nu a mai postat nimic în mediul online a fost că s-a simțit extrem de rău în ultimele două zile.

Ioana Ginghină se confruntă cu probleme de sănătate

Actrița le-a povestit fanilor ei că și-a anulat toate planurile pentru că nu s-a simțit bine. Aceasta a mărturisit că a avut o noapte foarte lungă și grea, dar că încearcă să își recapete forțele.

„Dragilor, după o noapte extrem de lungă și grea, în care m-am simțit foarte rău, acu, încerc să îmi revin. Nu mă simt în stare pentru nicio apariție pe social media, așa că lăsăm live-ul de azi pe altă dată, poate chiar mâine. Vă pup, sunt aici să vă răspund la mesaje. O săptămână frumoasă!”, a transmis Ioana Ginghină în urmă cu o zi.

„Ce a fost bine în tot acest lucru este că am slăbit”

Ulterior, actrița a revenit cu un nou mesaj, în care a confirmat că se simte puțin mai bine, dar nu este recuperată total. Aceasta a dezvăluit că s-a confruntat cu stări de amețeală, din cauza cărora nu a putut să se ridice din pat. Optimistă din fire, a văzut și o parte bună în tot ceea ce i s-a întâmplat. Ea a mărturisit că nu a putut să mănânce nimic și a slăbit puțin.

„Bună dimineața, am înviat! Nu sunt la capacitate de 100%, însă pot să ies din casă să îmi fac treburile. Ieri am stat în pat toată ziua, dacă mă ridicam eram amețită. (…) Dar sunt bine, iar astăzi ușor-ușor îmi reiau activitățile. Ce a fost bine în tot acest lucru a fost că am slăbit, cred că vreo 500 de grame, pentru că nu am putut să mănânc. Se spune că trebuie să vezi întotdeauna ceva și bun în tot ce se întâmplă”, a dezvăluit ea.

Un alt lucru pentru care actrița s-a arătat mulțumită a fost că nu a mai putut să bea cafea.

„Dacă beam cafea simțeam că mi se face rău și nu am băut. Beau ceai. Singurul pe care îl tolerez și nu îmi dă stare de vomă este ceaiul de mentă. Poate cu această ocazie fac o pauză mare de cafea. Eu vara nu prea beau”, a mai spus Ioana Ginghină.

Actrița a povestit prin ce perioadă stresantă trece fiica ei, Ruxandra

Tot în mediul online, actrița a povestit recent că fiica ei și a lui Alexandru Papadopol se pregătește pentru Evaluarea Națională și trece printr-o perioadă extrem de stresantă. Pentru că a văzut cât de mult o afectează pe Ruxandra programul foarte încărcat, aceasta a mărturisit că nu își dorește decât să-și vadă fiica sănătoasă și nu o interesează la ce liceu va intra.

„Mie mi se pare horror această perioadă în viața lor. Am ajuns să nu mă intereseze dacă intră la liceul pe care ea și-l dorește, eu nu am nicio problemă, vreau să fie doar sănătoasă la cap, la minte și trup. Are un program infernal în momentul ăsta. Pe mine ca mamă de copil de clasa a opta mă interesează ca el să supraviețuiască acestui an, nu mă interesează la ce liceu va intra”, a spus Ioana Ginghină pe contul ei de Instagram, potrivit libertatea.ro.

Actrița a dezvăluit că fiica ei își dorește să meargă la Liceul de Arte Plastice „Nicolae Tonitza” din București.

„Mi-aș dori să intre unde își dorește ea. Nu vreau să mai pun și eu presiune pe ea. Să vă spun de ce. Anul ăsta e infernal pentru ea. (…) Face 5 ședințe de meditații în fiecare zi, uneori are simulări la toate materiile și în weekend. Are săptămâni când nu are nicio zi liberă”, a mai spus Ioana Ginghină.

