Interviu cu Alexandra, despre lansarea albumului „Fata care chiar există”: „Spectatorii mi-au spus adesea că li se pare că vin din altă lume”

În februarie, Alexandra a lansat albumul „Fata care chiar există” – un album de colecție, ce propune o poezie modernă pe tonuri de muzică clasică, jazz clasic și folk, totul având o amprentă modernă. Am stat de vorbă cu Alexandra despre acest nou album, despre importanța care se pune asupra imaginii în industria muzicală, despre adaptarea în timp de pandemie și nu numai.

Alexandra, spune-mi cine este această „fată care chiar există”. Care este povestea din spatele ei?

”Fata care chiar există” este o etichetă, pe care mi-au pus-o cei care îmi iubesc muzica și vocea. După concerte, spectatorii mi-au spus adesea că nu credeau că există cineva ca mine la noi în țară, care să propună o muzică atât de curată și bine pusă în scenă, cu sonorități atât de speciale. Că li se pare că vin din altă lume și că reușesc să-i fac să creadă în poveștile cu final fericit. Noul meu album adună adună cele mai puternice emoții cărora eu le-am dat glas. Cele mai puternice emoții, cântate cu cele mai fine sonorități. Am vrut să-mi poarte numele, iar cel mai frumos nume care mie mi s-a dat de către publicul meu este acesta, ”Fata care chiar există”.

Prezența ta pe scena muzicii este una definită de puritate și delicatețe. Într-o lume care pune preț pe aparițiile îndrăznețe, este dificil pentru o artistă ca tine să fie așa cum simte?

Cu multă muncă, am ținut mereu steagul sus existând și expunându-mă așa cum sunt și după cum simt. Mi-ar fi fost mult mai greu să urmăresc trend-ul. Și nu cred că oamenii m-ar fi plăcut. Le transmit emoție, de asta cred că vin la concertele mele. Și se regăsesc în această abordare onestă și deloc bombastică. Am propus mai multă muzică, mai multă emoție, iar asta a devenit, până la urmă, brand-ul meu.

Te-ai simțit vreodată constrânsă să îți schimbi imaginea cu care ai cucerit publicul doar pentru a te încadra în tiparele care prind ușor la public?

Recent mi-a scris o fată că butona telecomanda, iar când a ajuns pe postul TV unde eu aveam o apariție, i-am atras atenția. Încercam să-mi acopăr genunchii cu rochia, iar asta a făcut-o să rămână alături de mine până la final, să-mi asculte povestea și să-mi caute muzica. Eu am știut de la început că publicul acela diferit, educat, cu bun-simț nu a dispărut, și că eu am să-i cânt. Și de-a lungul drumului meu am găsit mai mult public decât credeam că e. Cele aproape șase sute de concerte susținute de mine până acum sunt exemplul cel mai bun că poți să ajungi la publicul larg cu mai multă muzică decât marketing.

De Ziua Îndrăgostiților, ai avut un concert de colecție, prin care ai lansat și albumul tău cel mai recent, „Fata care chiar există”. Povestește-mi cum a fost acea experiență pentru tine, despre cum a primit lumea noul album.

A fost ciudată și frumoasă, în același timp. Chiar dacă traversăm cu toții o perioadă dificilă, eu am ales să aduc pe scena unui spectacol online întreaga mea producție de concert, așa cum mi-am obișnuit ascultătorii, alături de o parte dintre cei care au participat la înregistrarea acestui nou disc. Iar colecția consistentă de cântece din cadrul show-ului, regăsită și pe album, a fost un carusel de emoții, numai bune de împărtășit de la suflet la suflet, experiență alimentată și de producția video excelentă. A fost o experiență de care le era foarte dor ascultătorilor mei. Asta mi-au scris. Partea ciudată pentru mine a fost experiența online. Mi-am dorit să susțin acest concert pentru a putea fi împreună, din toate colțurile lumii, dar nu-mi doresc să fac o obișnuință dintr-o interacțiune de acest gen pe viitor cu publicul meu. Eu nu pot trăi fără emoția spectacolului viu, în care suntem toți împreună, sub același acoperiș.

Cum a luat naștere acest album? Ce înseamnă el pentru tine pe plan emoțional?

De-a lungul concertelor susținute s-au scris mereu materiale noi, am propus mereu conținut original, iar cele mai bune cântece noi dintre cele prezentate în concerte sunt adunate pe acest disc. Cântecele adună teme și subiecte puternice, o poezie modernă ce transcende tematicile din muzica pop actuală, o poezie îmbrăcată cu sonorități de muzică clasică, jazz clasic sau sonoritățile esențiale ale muzicii folk, readuse în actualitate și reinterpretate. Albumul a fost cântat având în minte energia și clipele trăite în sala de spectacol, fiind imprimat cu instrumentiștii care îmi sunt alături și pe scenă, cu orchestră de coarde, toate aceste lucruri făcându-l să fie un disc viu, care are puterea de a dizolva marginile lumii și a te transpune dincolo de ele.

Ce te-a inspirat să aduci acest nou album la viață?

Publicul meu și-a dorit întotdeauna să ia cu el acasă un pic din magia trăită la concerte. Albumul ”La capătul lumii” ajunsese să fie cumpărat și pentru rude îndepărtate, și pentru vecini. Oamenii așteptau cu nerăbdare un nou disc. Acesta a fost un moment potrivit de a-l realiza, anul trecut am avut răgazul de a ne opri în studio și a-l imprima.

Cu ce îți dorești să rămână oamenii după ce ascultă acest album?

Vreau ca cei care ascultă noul meu album să se simtă iubiți. Dintr-o foarte mare iubire față de oameni a apărut acest album.

Partenerul tău de viață îți este alături și în privința carierei. Cum reușiți voi să păstrați echilibrul între cele două lumi – viața personală, respectiv cariera?

Să lucrăm împreună a părut ușor, iar să ne iubim ne-a fost și mai ușor. Ne-am mutat împreună după mai puțin de o lună, am început să cântăm pe scene mari după mai puțin de un an.

Pentru multă lume, pandemia a fost o lovitură puternică asupra carierei lor, inclusiv pentru artiști. Pe tine cum te-a afectat?

A trebuit să reprogramăm mai multe concerte care erau deja vândute. Am reușit să le susținem anul trecut în spații în aer liber, respectând distanțarea și măsurile de protecție. Oamenii, deși mai puțin expansivi decât îi știam, s-au bucurat mult să ne reîntâlnim. Avem colaboratori pentru diverse chestiuni tehnice, ei cred că au fost cei mai afectați, unii chiar s-au îndreptat către alte domenii de activitate. Cei mai mulți din jurul nostru au reușit să rămână consecvenți drumului lor. Industria artistică este un domeniu care îți aduce imense satisfacții, fie că ești artistul de pe scenă sau parte din echipă: inginerul de sunet, luministul, tehnicianul sau tour managerul. Cred că ne vom regăsi cu toții și vom putea să creăm din nou lucruri formidabile împreună atunci când se va instala o stare de normalitate cât de cât apropiată de ceea ce știam noi că poate însemna normalitatea.

Prin ce modalități te-ai adaptat tu la această normalitate temporară?

Am cântat mult în această perioadă, iar exercițiul acesta de dăruire m-a păstrat conectată la lucrurile frumoase din viața mea.

Alți artiști cu care am vorbit mi-au povestit de cât de mult îi afectează lipsa interacțiunii directe cu publicul. Tu cum te împaci cu acest lucru?

Eu cu asta mă hrănesc emoțional, cu întâlnirile cu publicul meu. Aceasta a fost până acum calea preferată de mine pentru a-mi duce muzica mai departe: concertele cu public. Nu am așteptat să mă las afectată și să treacă prea mult timp fără a mă întâlni cu publicul, așa că am căutat și am găsit căi de a susține concerte. Eu am fost obișnuită încă de la începutul carierei să-mi organizez singură concertele.

Ce alte planuri ai pe plan profesional în perioada următoare?

În perioada următoare voi porni la drum cu noul album, pe care vreau să-l duc în toată țara, acolo unde a ajuns și primul meu album, “La capătul lumii”, care se află acum în casele a zeci de mii de români. Urmăriți-mă pe alexandrausurelu.ro.

Foto: Alex Gâlmeanu

