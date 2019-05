INNA – ținute stylish în clipurile lansate de pe albumul ”YO”

În cele mai recent lansate clipuri ”Fuego” și ”Gitana”, artista poartă ținute de la Dolce & Gabbana (o rochie de podium), respectiv Gucci și arată senzațional, interpretând două personaje complet diferite, de rebele și de pline de viață.

Cele două personaje sunt Luz, visătoarea, foarte feminină, romantică, luptă pentru iubire și pentru sentimentele ei și Zoe, cea mai tânără și nebunatică dintre personajele din poveștile INNEI exprimate prin piesele de pe album.

De imaginea artistei s-au ocupat Andra Manea (make-up), Sorin Stratulat (hair) și RDStyling (ținute).

INNA a lansat astăzi albumul ”YO”, compus integral de artistă în limba spaniolă și produs de David Ciente.

INNA lansează astăzi noul single ”Te Vas” inclus pe albumul ”YO”, compus integral de artistă în limba spaniolă și produs de David Ciente.

Însă, cu câteva ore înainte de lansarea oficială, artista a beneficiat de apariția exclusivă chiar pe billboard.com, o platformă cunoscută în întreaga lume pentru cele mai relevante informații din industria muzicală internațională.

Și pentru că a vrut să își surprindă fanii, artista a mai lansat încă două videoclipuri de pe album, în aceeași zi. ”Fuego” și ”Gitana” au fost lansate întâi pe www.yosoyinna.com, acolo unde fanii pot descoperi conțiut exclusiv despre artistă.

Pentru videoclipul ”Te Vas”, INNA și-a dorit să danseze, iar rezultatul sunt niște imagini puternice care susțin melodia și mesajul piesei prin mișcări de dans contemporan împreună cu Dragoș Istvan, dansatorl și coregraf.

„Este una dintre piesele mele de suflet (deși îmi plac toate de pe acest album), o poveste pasională de dragoste. Mi-am dorit ca videoclipul să fie diferit față de altele de pe albumul ”YO”. Sunt foarte bucuroasă de cum a ieșit și le mulțumesc celor de la NGM Creative, dar și lui Istvan“, a spus INNA.

INNA a lansat până acum 4 piese de pe albumul ”YO”: ”RA”, ”Iguana”, ”Sin Ti” și ”Tu Manera”.

Single-ul anterior “Tu Manera” este inclus pe coloana sonoră a serialului ”Grand Hotel” de la ABC, produs de Eva Longoria.

„Nu m-am așteptat ca una dintre piesele de pe noul meu album YO să fie apreciată într-un timp atât de scurt și deja să fie inclusă pe coloana sonoră a unui serial. Când m-au anunțat cei din echipa mea de la Global Records și Roc Nation despre această reușită, am fost extrem de entuziasmată. Tu Manera este una dintre cele mai energice piese pe care le-am compus și se pare că va bucura și mai mulți oameni și cu ajutorul unui serial TV. Sky is the limit“, a declarat INNA.

Albumul „YO“ este în limba spaniolă, este compus integral de artistă și produs de David Ciente și lansează cu Global Records și ROC Nation, labelul lui Jay-Z, care reprezintă artiști de top precum Rihanna, Shakira, Mariah Carey, Damien Marley, Miguel, Willow Smith.

„Sunt INNA și marea mea pasiune este să fac oameni fericiți. Chiar dacă sunt multe forme prin care poți să aduci fericire în viețile lor, eu am ales muzica. De fapt, muzica m-a ales pe mine. Ca să spun și mai sincer, nu îmi amintesc să mă fi gândit la ceva anume atunci când am început să compun acest album. Dar fiecare lucru, sentiment, gând părea că este deja acolo, în mintea mea, din altă viață, din altă lume. Cunosc fiecare personaj din poveștile mele. Fiecare sunet îmi amintește de un moment. Vocea mea vorbește despre emoții ascunse. Chiar acum, sunt gata să îmi dezvălui secretul, la un moment distanță de a-mi îndeplini visul. YO este următorul pas în călătoria mea. Un moment atât de important pentru mine, de special. Sunt fericită să îl împărtășesc cu voi“, a spus INNA.

Anul trecut, INNA a lansat “RA” (cu aproape 10 milioane de vizualizări) și “Iguana” (peste 15 milioane de vizualizări), două piese cu un sound complet nou față de cel cu care erau obișnuiți fanii artistei.

“YO” include 11 piese, fiecare spune povestea unui alt personaj, unei alte stări pe care INNA simte că le-a trait în altă viață.

Piesele se numesc “RA”, “Contigo”, “Iguana”, “Si, Mama”, “Sin Ti”, “Locura”, “Fuego”, “Tu Manera”, “La Vida”, “Gitana”, “Te Vas”. Pentru fiecare dintre ele, artista a filmat câte un videoclip cu NGM Creative (Bogdan Păun – regizor și Alex Mureșan – DoP), producție video Loops Production.

INNA a performat în peste 800 de concerte, are peste 11 milioane de fani pe Facebook, 1.5 milioane de fani pe Twitter și 2.6 milioane de fani pe Instagram.De curând, INNA a atins un nou record pe YouTube: are 3 miliarde de vizualizări pe propriul canal de YouTube și peste 5 milioane de abonați.De asemenea, pe YouTube în general, are peste 4 miliarde de vizualizări, poziționându-se pe locul 91. Artista devansează nume mari precum Justin Timberlake, Thalia, Jessie J, Avril Lavigne, Lana del Rey, Red Hot Chili Peppers, Kygo, Sean Paul sau Kanye West.

Albumul ”YO” va fi disponibil pe www.innaofficial.com, pe magazinele digitale și în rețeaua Cărturești. Fanii pot fi aproape de INNA și pe platforma www.yosoyinna.com unde vor primi content exclusiv despre albumul ”YO” și despre cele mai recente lansări ale artistei.

Platforma Global, formată din Global Records, casă de discuri, Global Booking, agenție de impresariat și organizare de evenimente și Global Talent United, agenție de talente care reprezintă artiști de top precum INNA, Antonia, Carla’s Dreams, Delia, Irina Rimes, The Motans, Mark Stam, Nicoleta Nucă, Vanotek, Alina Eremia, AMI, Minelli, 5Gang, DJ Project, Gran Error, SICKOTOY și influenceri de referință precum BRomania, Laura Giurcanu, Alina Ceușan, Carmen Grebenișan, Laura Mușuroaea, Gina Pistol, Selly, Vlad Munteanu, Cristi Munteanu și mulți alții.

Foto: PR