În ce relații au rămas Iulian Nunucă și Tudor Chirilă, după finala „Vocea României”: „El mi-a spus asta …”

Viața lui Iulian Nunucă s-a schimbat radical chiar înainte de Crăciun, în momentul în care a câștigat premiul cel mare la „Vocea României”. Câștigătorul trofeului a povestit cum se înțelege acum cu mentorul său, Tudor Chirilă.

Iulian Nunucă a plecat acasă cu trofeul și cu marele premiu, în valoare de 100.000 de euro, în sezonul 10 al emisiunii Vocea României. Concurentul din echipa lui Tudor Chirilă a primit cele mai multe voturi din partea telespectatorilor Pro TV.

În ce relații au rămas Iulian Nunucă și Tudor Chirilă

Iulian Nunucă a terminat anul 2022 în forță. Tânărul de 18 ani a câștigat marele trofeul al show-ului de talente de la Pro Tv. Invitat la emisiunea „Vorbește Lumea”, acesta a povestit în ce relații a rămas cu Tudor Chirilă, după terminarea emisiunii „Vocea României”.

„Ne ținem în continuare aproape, păstrăm legătura, când am nevoie de sfaturi, nu ezit niciodată să i le cer pentru că și el mi-a spus asta. Mă ajută ori de câte ori am nevoie”, a spus Iulian Nunucă la „Vorbește Lumea”.

Care au fost primele cuvinte pe care i le-a spus Tudor Chirilă după câștigarea trofeului

„Nici nu cred că mi-a zis ceva. Pur și simplu reacția lui a spus totul. În privirea lui am văzut acea emoție, care mi-a transmis așa multă susținere. Chiar și-a dorit din suflet să câștig. S-a văzut din emoțiile lui, din reacțiile lui. Nici nu a fost nevoie să spună prea multe lucruri pentru că s-a văzut asta și m-a susținut mult”, a mărturisit acesta.

Iulian Nunucă: „E un vis devenit realitate”

La capătul unei finale marcată de emoții și momente excepționale puse în scenă, publicul a decis ca Iulian Nunucă să plece acasă cu marele premiu. Tânărului din Pașcani încă nu îi vine să creadă că este marele câștigător al sezonului 10 de la Vocea României.

„Acum, când spui, eu realizez. Până acum nu am realizat. Încerc să uit, să rămân același. E ceva foarte măreț pentru mine! (…) Trofeul acesta înseamnă mai mult decât o arăt. E un vis devenit realitate! De mic copil visam să ajung pe scena aceasta! Dar nu îndrăzneam vreodată să cred că e adevărat”, a mai spus Nunucă.

Andra de la „Vocea României” a fost profesoara de canto a lui Iulian Nunucă

Andra Botez și Iulian Nunucă se cunoșteau dinainte de intrarea în competiție. Andra, finalista din echipa Irinei Rimes, i-a oferit lecții de canto în trecut și este și cea care i-a dat încredere ca să se înscrie la „Vocea României”.

„Eu când m-am văzut cu Andra pe scenă, cu fosta mea profesoară, îmi venea să râd. Nu îmi venea să cred ce trăiesc. Și când am auzit numele meu m-am speriat atât de tare și am început să plâng. Nu m-am așteptat. Eram sigur că o să aud Andra. Ea este o voce foarte bună și mă bucuram la fel, ca și cum mă bucuram pentru mine. Andra a fost profesoara mea pentru câteva ședințe și mi-a oferit o încredere maximă. Nu aș fi fost la Vocea României. Ea mi-a dat o încredere de nedescris. Este minunată”, a mai spus câștigătorul sezonului 10 de la Vocea României.

Ce va face Iulian Nunucă cu banii câștigați la Vocea României

„Banii, în mare parte, vreau să îi investesc în cariera mea și, așa cum am mai spus, vreau să ofer ceva copiilor cu situație mai precară. Eu am ceva în gând de fiecare dată când vine vorba de asta. Atunci când primești, trebuie să dai pentru că Dumnezeu îți va da și mai mult! Nu sunt fan mașini sau case cu piscină. Eu sunt tipul ală care se mulțumește dacă are unde să doarmă sau cu ce să se îmbrace și ce să mănânce”, a mai mărturisit tânărul din Pașcani.

Cine este Iulian Nunucă, câștigătorul Vocea României

Iulian Nunucă are 18 ani și este din Pașcani. Platourile de televiziune nu îi sunt străine. În anul 2014 a participat la un alt show de talente, dedicat copiilor. Urca la acea vreme pe scena KIDSing, de la Kanal D, și uimea juriul cu vocea sa. Concurentul a ajuns la vremea respectivă până în semifinalele concursului, uimind publicul cu fiecare apariție a lui. La Vocea României, tânărul de 18 ani l-a impresionat până la lacrimi pe Tudor Chirilă.

