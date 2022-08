Ilie Năstase, acuzat de fiica adoptivă că „a încercat să o convingă să se sinucidă”. Cum a reacționat fostul tenismen

Ilie Năstase (76 de ani) are cinci copii din trei relații. Fostul jucător de tenis are o fiică, Nathalie, din prima căsnicie cu modelul belgian Dominique Grazia. Din al doilea mariaj cu actrița Adelaide Alexandra King, afaceristul are doi copii adoptivi, un fiu și o fiică, Nicholas și Charlotte. Ilie mai are două fiice, Alessia și Emma, din a treia căsnicie cu Amalia Năstase.

Ilie Năstase, acuzat de fiica adoptivă că „a încercat să o convingă să se sinucidă”

Recent, fiica adoptivă, Charlotte, l-a acuzat pe fostul sportiv că „a părăsit-o” și că „a încercat să o convingă să se sinucidă”.

„Am locuit în România patru ani, din 1996 până în 2000. Ultima dată când am mai fost în România aveam 16 ani. L-am mai văzut pe tatăl meu atunci când am împlinit 18 ani, la Paris. Atunci nu mi-am imaginat că lucrurile dintre noi vor ajunge aici. E adevărat, sunt mândră că sunt fiica lui, dar se pare că el nu vrea ca eu să exist și chiar regretă că m-a adoptat! Mereu ne-am înțeles bine, dar nu știu de ce vine acum să-mi spună că el nu știe cine sunt eu și că nu mă cunoaște deloc. Am câteva înregistrări cu el în care îmi zice asta! Și nu doar că-mi zice așa, dar el, practic, a încercat să mă convingă să mă sinucid! Mi-a zis să iau o pastilă că eu nu am o viață!”, a declarat Charlotte Năstase pentru Click!.

„Se poate să fie vorba despre bani! În perioada Covid-ului i-am cerut să mă ajute cu chiria și el mi-a trimis 600 de dolari pe lună! Ca de Crăciun să vină să-mi spună să mă sinucid?! Dacă e vorba de bani, atunci cum se face că, în același timp, i-a trimis fratelui meu mii de dolari în fiecare lună?! Deci nu prea cred că e vorba neapărat despre bani. El a zis clar în înregistrare: «Pentru că nu ai o viață, eu m-aș sinucide în locul tău». Ca să fiu sinceră, eu cred că el pur și simplu nu vrea să mai aibă de-a face cu mine. Nu știu de ce pe mine întotdeauna m-a dat la spate, m-a părăsit”, a mai spus.

Ilie Năstase: „Eu știu ce am făcut pentru ea și pentru fratele ei”

„Întrebați-o pe ea cine i-a plătit educația 10 ani la Școala Americană, vreo jumătate de milion de euro! Dacă nu sunt tată bun… Pentru ce? A muncit, a făcut ceva în viața ei ca să merite mai mult? Dacă dumneavoastră credeți că i-am dat numai 600 de dolari să trăiască în America, înseamnă că minte clonț! M-am ocupat de ea cât am putut, dacă ea stă în America și a fost decizia ei să stea în America… Ea stă în America, eu stau la București… Eu știu ce am făcut pentru ea și pentru fratele ei, de asemenea adoptat. Le-am dat educație, care este cea mai importantă! Ce să fac? Să mă duc la New York să locuiesc? Am familia mea, aici, în România!”, a reacționat Ilie Năstase, la Antena Stars.

Ioana Năstase: „Ilie are grijă în aceeași măsură de toți copiii lui”

Din 2013 până în 2018, Ilie Năstase a mai fost căsătorit cu Brigitte Sfăt, iar din 2019, fostul tenismen este căsătorit cu Ioana Năstase (fostă Simion).

„Această fată (n.red.: Charlotte) are 30 și ceva de ani, dar nu a muncit o zi în viața ei! Să fie clar, tatăl ei e un exemplu. Ilie are grijă în aceeași măsură de toți copiii lui. Nu face diferențe. Din câte știu eu, nu le dă doar o mie de euro pe lună, le dă mai mult, vreo 3-4.000 de euro! Numai acestei fete știu că i-a plătit 400.000 de euro școala”, a declarat Ioana Năstase în iulie 2022, pentru Click!.

Cu ce se ocupă Charlotte Năstase?

Charlotte are cont pe o platformă online dedicată bărbaților. Tânăra locuiește în New Bern, North Carolina, SUA.

„Bună, dragii mei! Bine ați venit pe pagina mea de OnlyFans. Sper să vă placă. Spuneți ce vreți! Să ne jucăm, baby. (…) Sânii mei se numesc Chloe și Coco. Chloe este cel stâng, pentru că are litera L în el”, a scris Charlotte Năstase pe aplicație, potrivit Spynews.

