George Vintilă, motivul neașteptat pentru care s-a despărțit de fosta lui soție: „Nu a mai stat mult cu ea că-mi dăduse niște…”

George Vintilă, 51 de ani, a devenit unul dintre cei mai cunoscuți oameni de radio și de televiziune de la noi. Până să ajungă în lumina reflectoarelor, fostul DJ a avut parte de mai multe încercări eșuate, atât în plan personal, cât și profesional.

Invitat la podcastul produs și găzduit în exclusivitate de canalul de Youtube Happyfish „Boomerul și Milenialu’”, cu Silviu Petcu și Alexandru Zob, George Vintilă, 51 de ani, a povestit despre singura lui căsnicie, care nu a durat decât câțiva ani.

Fostul om de radio s-a însurat la 19 ani cu o englezoaică, după ce lăsase deoparte fotbalul de performanță și picase examenul de admitere la Facultatea de Economie din Craiova. Pasionat de sporturi extreme, George Vintilă și-a cunoscut fosta soție pe vremea când era instructor de schi, iar ea era una dintre elevele sale.

„A fost și, și. Ne-am și îndrăgostit, dar parcă a fost și așa, la modul că voia și ea un soț, voiam și eu o soție. Venise ‘90, am zis să plecăm în străinătate. Am stat aproape patru ani pe acolo (n.r. în Anglia). Nu am mai stat cu ea mult, că-mi dăduse niște gogoși din astea, că ce o să găsesc eu acolo, că părinții ei au afaceri. Când am ajuns, nu aveau nimic, nu era nimic ok. Du-te la interviuri de job, bagă, dă-i și șterge coridoare, prin mall, multă muncă fizică. Am lucrat și într-o fabrică de burgeri. Mi-am dat eu niște teste, m-am întrebat cât pot eu să duc, că voiam să-mi iau mașină. Într-o lună jumate, lucram 16 ore pe zi, mi-am luat mașină. Am lucrat și într-un restaurant mexican, am vândut și telefoane mobile”, și-a amintit fostul DJ.

Nu s-a gândit niciodată că va lucra în radio

George Vintilă și-a amintit cum nu avea posibilitatea de a se întoarce în țară. Fostul realizator de emisiuni trebuia să aibă grijă cu actele, să-și prelungească viza, însă nu a mai fost cazul pentru că nu mai locuia cu fosta lui soție.

„Am stat niște ani de zile jumătate legal, jumătate nu. După trei ani și ceva, a venit frate-miu la mine și mi-a povestit despre mama, că nu era foarte bine. Ne-am întors amândoi în țară. Aici, nu prea erau job-uri, în 1994. Venisem din Anglia cu un vibe mișto și cu un avânt, după două săptămâni mi-a trecut. Am căutat job-uri și am găsit la cazino. Am făcut curs de dealer, de crupier la cazino în Brașov. M-am angajat acolo. S-au agitat spiritele, m-am angajat la un cazino din Praga. Am plecat în Cehia, am plecat și de acolo o perioadă. M-au dat afară înainte să primesc salariul, m-am urcat în podul trenului ca să ajung înapoi în Brașov. A fost Iadul de pe pământ. În octombrie ‘94, frate-miu stătea cu Răzvan Exarhu în camera de cămin și mi-au spus că s-a deschis un nou radio, PRO FM, că au nevoie de voci. Am dat o probă și restul e istorie”, a comentat el.

A început cu știrile, devenind prezentator de noapte. Inițial, era poreclit George Brașoveanu – fiind născut în Brașov – pentru a nu fi confundat cu fratele lui, Marius Vintilă. După știri, a lucrat în producții radio, producții tv, coordonând tot ce însemna reporteri, camere, mașini. În 2018, George Vintilă s-a retras după 24 de ani de PRO FM.

„Nu mă gândeam vreodată că o să lucrez în media, dar vibe-ul cu care venisem din Anglia era exact înclinat către treaba asta”, a explicat el.

Pasionat de sporturi extreme

Fostului om de radio i-au plăcut mereu sporturile extreme, indiferent că sunt de iarnă, cele cu mașini sau pe apă. A făcut bungee jumping, are la activ un curs de drift și s-a implicat inclusiv ca comentator la Campionatul Național de Drift: „în 1990, în vară, pe lacul Pantelimon se afla un teleschi nautic, pe care m-am dat eu”, a mai spus, entuziasmat, George Vintilă.

Poți urmări podcastul integral pe YouTube.