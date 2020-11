George Burcea a plecat de la Viviana Sposub. Unde și cu cine locuiește actorul acum

George Burcea (32 ani) și Viviana Sposusb (22 ani) trăiesc de câteva luni bune o frumoasă poveste de dragoste. Cei doi s-au îndrăgostit în timpul filmărilor pentru reality show-ul “Ferma”, de la PRO TV, și acum formează unul dintre cele mai frumoase și îndrăgite cupluri din showbiz-ul autohton.

În urmă cu o lună, George și Viviana s-au infectat cu noul coronavirus și au decis să stea împreună în izolare. Dar acum, pentru că perioada carantinei a trecut, George Burcea s-a reîntors unde locuia înainte de a se îmbolnăvi și locuiește împreună cu bunul său prieten actorul Iulian Burciu, care este și nașul uneia dintre fetițele sale, Clara.

„În perioada în care am fost izolați am locuit împreună cu Viviana, pentru a nu-l infectă și pe nașul Clăriței, cel cu care locuiesc. Pe nașul Zhenon (actorul Iulian Burciu, n.r.) îl știu din 2012 și am stat împreună și la căminul de teatru, și în alte apartamente din București. El nu-mi este doar coleg de teatru, naș și prieten, ci este parte din inima mea, din sângele meu”, a spus Burcea, potrivit click.ro.

Sursa foto – Facebook

