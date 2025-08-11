Flick Domnul Rimă, șocat de cât au costat doi mici cu muștar la Mamaia. "Să vă spun și părerea mea..." Ce i-a apărut pe nota de plată

Toată lumea știe că prețurile au crescut, iar costurile unei vacanțe pe litoralul românesc au ajuns să fie mai mari decât în locuri precum Italia, Grecia sau Spania. Acest lucru l-a aflat și Flick Domnul Rimă, care și-a petrecut vacanța la Mamaia-Sat. Acesta a luat masa în oraș și când a văzut nota de plată, a ținut neapărat să o fotografieze ca să își întrebe prietenii de pe internet ce părere au.

Cât costă la Mamaia-Sat doi mici. Flick Domnul Rimă: „E scump sau ieftin?”

Flick Domnul Rimă și-a întrebat audiența de pe Instagram ce părere are despre prețurile din Mamaia-Sat. El a lăsat o fotografie cu nota de plată de la un restaurant pentru ca aceștia să vadă cât a plătit pentru doi mici. Mai interesant este că mititeii au venit simpli, iar pâinea și muștarul au fost plătite separat.

Un mic a costat 6 lei, iar muștarul a fost nu mai puțin de 4 lei, asta deși la magazin un borcan întreg de muștar costă în jur de 4-5 lei. Î

„Apropo de mesajul de mai devreme, să vă spun și părerea mea. Pe mine, sincer, nu mă intrigă prețurile pe care le-ați văzut acolo. Într-o oarecare măsură e normal să fie mai scump, că na, ești la mare, e în vacanță, sezonul e scurt, nu intru în detalii. Observația mea e că de când mă știu, atunci când mănânc mici, 2, 3, 5, când comand de undeva, pac, apasă pe un din ăla dintr-o găleată de-aia uriașă de 30 de lei toată găleata și-ți pune 2, scuipături de muștar. Aici, când e vorba de muștar, uitați aici! Și acum vine întrebarea.

Vi se pare normal să fie 4 lei? Nu știu. Repet, întreb. Poate greșesc, dar eu cred că atunci când îți iei mici, o felie de pâine și o de aia de muștar ar trebui incluse. Deci nu e vorba de 4 lei, 8 lei, 30 de lei”, a scris Flick pe Instagram.

Flick, șocat de gestul restaurantului

Vedeta a vorbit despre faptul că se aștepta la prețuri mari pe litoral, însă nu se aștepta la practica în care micii să fie serviți fără muștar, iar acesta să fie taxat în plus. Mai mult, prețul pe care l-a plătit pe două lingurițe de muștar l-au făcut pe Flick să își ridice o problemă de principiu.

„Când ești în vacanță, banii nu mai au aceeași valoare. E vorba de principiu. Eu așa știam, că muștarul vine cu micii. E ciudat când îți iei toate produsele, te duci până nu știu unde, te pui la masă, te apuci să mănânci și când vrei să-l bagi micul, n-ai în ce să-l bagi. Și îți dai seama că nu ți-au pus muștar, trebuie să te întorci să mai stai odată la coadă. Mă rog, e vorba de principiu. Voi cum știați sau cum mâncați mici?”, a mai spus acesta.

El a postat și bonul fiscal în care a arătat prețul total al celor comandate. Nota de plată a fost în total 235,30 de lei, iar asta pentru un prânz cu doi mici, tochitură, murături, jumări, mămăliguță, frigărui de pui și o plăcintă.

