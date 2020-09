Felix Baumgartner, reacție la o ținută purtată recent de Mihaela Rădulescu. Cum s-a îmbrăcat prezentatoarea TV

Zilele trecute, spre amuzamentul celor peste cinci sute de mii de urmăritori ai Mihaelei Rădulescu, de pe Instagram, Felix i-a comentat iubitei lui o ținută.

Îmbrăcată într-o pereche de pantaloni military și un tricou alb, Mihaela fusese surprinsă la filmări, undeva într-o pădure. Ceea ce nu au observat fanii ei, dar a observat imediat Felix, a fost tricoul pe care vedeta TV îl purta. Și mai precis, mesajul de pe tricou.

„I only sleep with the best” (n.r. Nu mă culc decât cu cel mai bun), scria pe tricoul vedetei, iar Felix i-a spus imediat că îi place mult acel tricou.

Peste 3.000 de oameni au apreciat fotografia publicată de prezentatoarea TV, iar o parte dintre aceștia i-au apreciat ulterior și comentariul lui Felix.

Mihaela Rădulescu și Felix Baumgartner sunt împreună din 2014 și reușesc să-și mențină relația chiar și la distanță, când românca vine în țară pentru diverse proiecte TV.

