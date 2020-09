Eugenia Șerban, din nou pe mâna medicilor. Actrița are nevoie de o nouă intervenție chirurgicală

Eugenia Șerban a învins de două ori lupta cu cancerul, însă acum are din nou nevoie de o intervenție chirurgicală. În vârstă de 50 de ani, îndrăgita actriță cunoscută publicului pentru rolurile din seriale precum “Iubire ca-n filme”, “Inimă de țigan” sau “Aniela” este nevoită să mai facă o operație pe 14 septembrie.

„Știam că va mai fi o intervenție, dar în urma chimioterapiei a apărut și cea de-a doua, pe care o voi face pe 14 septembrie. Nu sunt atât de complicate, dar sunt operații. Acum nu mă mai gândesc la moarte, doar atunci când am aflat de cancer m-am gândit la ea. Acum mi-am alungat acest gând. Am fost într-un spital din afara Bucureștiului, acolo unde opera chirurgul meu. A fost ok, cu mici rezerve. Perioada de izolare a fost grea, căci toată lumea se comportă cu tine de parcă ești lepros, asta până vine rezultatul negativ”, a destăinuit actrița, în cadrul unei emisiuni TV, potrivit libertatea.ro.

Eugenia Șerban este optimistă cu privire la viitor și spune că experiențele cumplite prin care a trecut din cauza bolii au întărit-o și au făcut-o să se iubească mai mult.

„Trecând printr-o astfel de perioadă, nu cred că mă mai poate schimba nimic. În viața mea nu va mai există «nu pot», căci mi-am dat seama că se poate. Acum am învățat să mă iubesc mai mult, să petrec mai mult timp cu mine și să nu mai las pe mâine orice lucru care m-ar putea bucura azi”, a mai spus actrița.

Sursa foto – Facebook

