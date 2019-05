Ester Peony, ironizată după prestația din semifinala Eurovision 2019

România nu s-a calificat în finala Eurovision 2019 ce va avea loc sâmbătă, la Tel Aviv. Reprezentanta țării noastre, Ester Peony, în vârstă de 25 de ani, a intrat a șasea în cea de-a doua semifinală a concursului, cu piesa „On a Sunday”. Fanii din diaspora nu au reușit să adune la fel de multe voturi precum cei ai țărilor care au reușit să ocupe primele 10 poziții: Macedonia, Olanda, Albania, Suedia, Rusia, Azerbaijan, Danemarca, Norvegia, Elveția și Malta.



În afară de Peony, cei care nu au prins un loc în marea finală sunt artiștii din Irlanda, Austria, Moldova, Letonia, Armenia, Rusia, Croaţia și Lituania.

Cum era de așteptat, părerile publicului despre prestația lui Ester Peony la Eruovision 2019 au fost împărțite. În timp ce unii i-au transmis mesaje de susțintere și apreciere, alții și-au arătat nemulțumirea în ceea ce privește momentul de pe scenă al artistei, conform știrileprotv.

Ceea ce i-a deranjat a fost faptul că vestimenția artistei i-a trimis din nou cu gândul la mitul lui Dracula, considerat „stereotip” în crearea show-urilor de la Eurovision pentru reprezentanții țării noastre.

„E grozavă. E în top 5 favorite”, „Votez pentru România la Eurovision”, „România nu face nimic să schimbe stereotipul privind vampirii și iubesc asta”, „Dacă îți cauți o iubită goth…”, „Sună ca o melodie de Halloween”, au fost câteva dintre comentariile pro și contra lăsate de internauți.

Romania really does nothing to curb their vampire stereotype and I love it #Eurovision pic.twitter.com/xGMvIr5TuT

— Šviesa (@Smoland_G) May 16, 2019