Emily Burghelea, de urgență la spital după ce a născut a doua oară: „Am crezut că mi se termină viața”

Emily Burghelea a ajuns de urgență la spital după ce s-a simțit foarte rău. Vedeta, care a devenit mămică pentru a doua oară în urmă cu cinci zile, a făcut o serie de declarații despre starea ei de sănătate.

Emily Burghelea și soțul ei, Andrei, erau în culmea fericirii în urmă cu cinci zile, când vedeta a adus pe lume cel de-al doilea copil. Aceasta a povestit pe rețelele de socializare că a avut parte de o naștere ușoară și și-a întâmpinat băiețelul cu zâmbetul pe buze.

După numai o zi petrecută în spital, și-a adus micuțul acasă, acolo unde o aștepta fiica ei, Amedea, în vârstă de un an și nouă luni.

Emily Burghelea, de urgență la spital la câteva zile după ce a născut a doua oară

La doar câteva zile distanță, Emily Burghelea a anunțat că trece printr-o perioadă grea din cauza unor probleme de sănătate. Aceasta a ajuns de urgență la spital din cauza stărilor de rău. Ea le-a povestit fanilor de pe rețelele de socializare că se confruntă cu „furia laptului”, care s-a manifestat cu febră, frisoane, dureri de mușchi.

„Nu vă puteți închipui cât de rău a putut să-mi fie aseară. Am crezut că mi se termină viața. Mă simt mai ok acum. Am ajuns la urgență în mijlocul nopții și a fost groaznic. Nu am trecut prin asta niciodată în viața mea. Nu puteam să îmi controlez corpul. Tremuram și plângeam. A fost absolut groaznic. Am ajuns la urgență și nu prea are nimeni soluție pentru problema asta. Chestia asta cu febra laptelului trebuie tratată cu seriozitate”, a spus vedeta.

Furia laptelui reprezintă angorjarea patologică a sânului, ca urmare a creșterii bruște a volumului laptelui.

„Nu înțeleg ce am făcut greșit, care este problema”

Vedeta a mai dezvăluit că i-a fost foarte greu să plece și să își lase bebelușul acasă, cu bunica paternă.

„Nu vă închipuiți cât de greu mi-a fost mie la spital fără bebeluș. În mintea mea era că l-am lăsat singur. Dar nu era singur, era cu bunica. Era în siguranță. Pentru mine a fost șocul cu atât mai mare să știu că l-am lăsat acasă. Preferam să stau cu febră și frisoane. Am mai avut și febră înainte să adorm, am zis că trece. Dar când m-am trezit a fost ceva foarte rău (…)”, a mai spus Emily Burghelea.

Proaspăta mămică a mărturisit că deși a făcut totul să scape de furia laptelui, nu a reușit, și se teme că ar putea ajunge într-o situație și mai complicată.

„Dacă nu reușesc, deși fac totul ca la carte, este posibil să o dau în mastită. N-am ajuns încă acolo, dar mă sperie teribil gândul acesta. Nu înțeleg ce-am făcut sau ce fac greșit. Care este problema”, a mai spus vedeta, cu ochii în lacrimi.

Mastita este o inflamație a țesutului mamar, care uneori implică o infecție. Simptomele care apar sunt durere mamară, tumefiere, caldură și eritem la nivelul sânilor, febră, frisoane.

