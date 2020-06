Emily Burghelea ar putea fi dată în judecată

„Emily Burghelea va fi dată în judecată după demisia de la Acces Direct. Toți cei de acolo sunt supărați că Emily Birghelea a făcut dezvăluiri incredibile despre situația Vulpiței, despre faptul că, în spatele camerelor, Vulpița era bătută și că nimeni nu spunea nimic. Iar faptul că Emily a spus, în direct ce se petrece, că a făcut acele vloguri în care a dezvăluit, cu lux de amănunte, ce se petrece între Vulpița și Viorel, cum Vulpița este agresată, după ce a demontat acuzațiile care i-au fost aduse susținând că foștii ei colegi mint, i-a iritat la maximum pe șefi. Vor să o dea în judecată, iar prin contract, fiind vedetă, poate să ajungă să plătească daune între 50.000 și 300.000 de euro”, a declarat o sursă pentru Wowbiz.

Totuși, tânăra și-a publicat demisia pe conturile de socializare, iar în această demisie scrie că nu poate ascunde lucruri care țin de legislația penală.

„Emily Burghelea a scris în demisie că nu poate ascunde lucruri care țin de legioslația penală. Adică fix de bătăile de care vorbea în cazul Vulpiței. Iar o asemenea situație justifică, cu un avocat bun, ideea de a atrage atenția”, a mai spus sursa citată.

Mai mult, se pare că Emily a fost amenințată cu moartea. Ea a povestit că a primit mai multe telefoane de la persoane necunoscute.

„Eu am primit telefoane de la un număr ascuns, am răspuns și cineva mi-a spus că voi fi îngropată de vie… Eu am știut de la început cu cine mă pun, că sunt experți în manipulare, dar manipularea de astăzi a fost una ieftină”, a spus Burghelea pe rețelele de socializare.

