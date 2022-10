Eliza Natanticu și-a „terorizat” vecinii de când s-a apucat de cântat: „Ei au fost primii mei critici”

Eliza Natanticu a povestit cum își „terorizează” vecinii încă de când s-a apucat de cântat. Mai mult, se pare că aceștia chiar îi trimiteau mesaje cu aprecieri sau critici.

Eliza și Cosmin Natanticu participă la emisiunea „Te cunosc de undeva”. Iar săptămâna aceasta, cei doi vor avea de interpretat are şi o doi artişti mari şi o piesă de excepţie – Jennifer Lopez şi Pitbull cu On The Floor!

„Am muncit încontinuu, de dimineaţa până seara, în fiecare zi, de când am primit piesa de la ruletă!”, a povestit ea.

„La 2 noaptea ea repeta de se auzea în toată casa!”, i-a spus Cosmin Natanticu profesoarei de canto, Crina Mardare.

Pe de altă parte, Eliza a precizat că vecinii lor sunt obișnuiți cu repetițiile ei.

„Avem o istorie veche cu vecinii, încă de când m-am apucat eu de cântat. Deseori îmi dădeau mesaje cu feedback pe piesele pe care le repetat. Până la urmă ei mi-au fost primii critici!”, a afirmat soția lui Cosmin Natanticu.

Bucuroasă de încercarea primită şi neştiind exact în ce se bagă, Eliza i-a cerut coregrafei transforming show-ului, Furnica, un moment cât mai complex: „Am priză, un element cu totul nou. Şi ca şi cum nu era suficient, mai şi când în priza aia… Am muncit enorm pentru momentul ăsta, de asta trebuie să iasă!”, a mai completat artista.

Eliza Natanticu, secretul siluetei perfecte

Eliza Natanticu, soția comediantului Cosmin Natanticu, a dezvăluit care este secretul său pentru o siluetă de invidiat.

Eliza spune că alimentația sănătoasă o ajută fie într-o formă fizică atât de bună. Ea a precizat că face yoga acasă, are și o bicicletă de fitness pe care o folosește uneori, dar cea mai importantă este dieta. Doamna Natanticu a încercat și dieta fasting, iar în weekenduri, spune ea, mănâncă orice își dorește, chiar și shaorma sau cartofi prăjiți.

Eu fac acasă yoga, am și bicicletă, mai fac așa, din când în când, dar nu pot să zic că am avut o constantă. Încerc să mănânc sănătos, dar foarte rar mă ține. Am încercat acum, de curând, să țin dieta fasting, cu două mese pe zi, nu mai mănânc după ora 18 până a doua zi la ora 14. Dar, după, în weekend, cartofi prăjiți, mănânc o shaorma, ceva – a declarat Eliza Natanticu, pentru spynews.ro.

Eliza Natanticu a făcut dans de performanță și acest lucru a contribuit și el la menținerea unui corp frumos modelat.

