Ela Crăciun, suspectă de COVID-19. Cu ce simptome s-a confruntat vedeta de televiziune

Ela Crăciun (38 de ani) și-a anulat toate planurile pentru perioada următoare din cauza unor simptome alarmante care au determinat-o să meargă de urgență la o clinică pentru a face testul COVID-19.

Vedeta de televiziune se confruntă cu dureri de cap puternice, dureri musculare, dureri în gât și cu o stare de oboseală accentuată și, pentru a nu își panica membrii familiei, a preferat să nu își anunțe apropiații decât după ce obține rezultatul testului. Din fericire, rezultatul a ieșit negativ, prezentatoarea știrilor matinale din weekend de la Antena 3 fiind doar răcită.

„A venit rezultatul! Din fericire a ieșit negativ, adică sunt doar răcită. Să vă povestesc cum s-a întâmplat totul. Simptomele au început brusc miercuri. Eram la masaj și deodată m-a lovit o durere de cap puternică și un țiuit în urechi. Abia m-am putut ține pe picioare atunci când m-am ridicat. Am ajuns acasă și am anulat tot ce aveam de făcut pentru acea zi. Am sperat că simptomele vor trece și că, de a doua zi, voi relua ce aveam de făcut. Durerea de cap a continuat însă, și a apărut și o durere în gât și o stare generală de oboseală. Mă dureau ochii, simțeam că ard, dar nu aveam febră. Ba mi-era frig, ba mi-era cald. Primul lucru la care m-am gândit a fost să nu fi contactat virusul de undeva, deși eu sunt foarte atentă atunci când ies din casă și mă protejez ca la carte. Copiii mei sunt la munte, la bunici, soțul meu nu prezintă niciun simptom, așa că am luat în calcul și varianta de a fi doar o răceală de sezon. Totuși, am considerat că nu este de joacă și m-am duc la o clinică pentru a face testul COVID-19. Joi noaptea abia am închis un ochi. Nu doar că mă simțeam rău, dar eram neliniștită referitor la rezultatul testului. Vineri dimineață, din fericire, rezultatul a fost negativ. Sunt doar răcită. Voi sta zilele acestea acasă, să mă tratez. Am ajuns să fiu fericită că sunt doar răcită… Spaima prin care am trecut îmi reamintește cât de important este să avem grijă de noi și să nu ne jucăm cu sănătatea noastră. Dincolo de orice auzim și citim în jur, indiferent care este situația, trebuie să ne prețuim organismul și să ne protejăm sănătatea. Boala, indiferent care este ea, îi afectează pe cei dragi, ne poate da sechele pe toată viața. Aveți grijă de voi! Vom trece peste această perioadă dificilă și important este rămânem sănătoși, uniți și bucuroși unii de alții”, a spus Ela Crăciun.

