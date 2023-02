Diana Matei a întors toate privirile pe plaja din Zanzibar. Cum s-a afișat solista

Diana Matei a renunțat la concerte pentru o vreme și, hotărâtă să lase în urmă perioada complicată prin care a trecut, a fugit la plajă. De această dată, solista a decis să nu mai plece în vacanță cu fetele, ci să se lase dezmierdată de razele soarelui în compania soțului, care și-a învins și teama de avion ca să îi facă pe plac. Destinația aleasă a fost Zanzibar .

Artista a împărtășit cu fanii o selecție de instantanee de pe plajă, deși ne îndoim că cineva a admirat cu adevărat nisipul auriu sau apele limpezi.

Diana Matei respectă câteva reguli ca să rămână suplă

La 40 de ani, Diana Matei are ce arăta, semn că dieta de viață pe care o rescectă și orele petrecute la sală au dat rezultate. Solista are întotdeauna grijă ce mănâncă și cum combină alimentele.

„O dată la 3 luni mănânc cartofi prăjiți, dar nu într-o cantitate foarte mare. Gust din orice, nu cred în eliminarea completă a unor alimente, deci sunt gurmandă, sunt pofticioasă. Îmi place să mănânc cartofi prăjiți, brânzeturi, sunt înnebunită după lactate, îmi plac dulciurile, care sunt foarte calorice, îmi plac foarte mult doar că întotdeauna găsesc o variantă.

Îmi place să gătesc tradițional, îmi plac mâncărurile românești, pastele, mâncărurile italienești, am încercat să găsesc o variantă să combin mâncarea sănătoasă. Dacă mănânc carne, întotdeauna pun salată lângă, la fel și la brânzeturi, le consum cu ceva verde lângă, un dulce îl mănânc la 2-3 ore distanță de o masă principală. Încerc să merg la sală de 3 ori pe săptămână, uneori reușesc, alteori nu”, spunea Diana Matei pentru Click.ro.

Diana Matei a pierdut o sarcină cu tripleți

Diana Matei a fost la un pas să devină mamă de tripleți. Acum nu ar spune nu unei sarcini, dar lasă destinul să aleagă momentul.

„După ce l-am născut pe Ianis, la şase luni am rămas însărcinată cu tripleţi. Natural. Nu am putut să țin sarcina, nu a fost posibil medical vorbind, nu s-a putut. Noi ne-am gândit atunci cât de frumos ar fi să mai facem un copil, să fie unul după altul. Imediat a venit această informaţie. Nu s-a întâmplat. Am suferit foarte tare. Eram într-o perioadă în care munceam foarte mult, îmi era foarte rău. Am încercat să țin sarcina, dar nu s-a putut. La un moment dat a trebuit să fac întrerupere, pentru că medicul așa a decis şi am ascultat de el, fiindcă era riscant”, povestea Diana Matei în podcastul Mirelei Vaida.

Foto: Facebook