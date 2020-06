Delia Rus ne arată cum să dansăm în interiorul nostru cu „Niciun dubiu”

„A fost prima și ultima oară în care am ieșit să dansez în ultimul an. M-am simțit divin, de parcă pământul se mișcă sub tălpile mele, era plin ochi, de fel și fel de oameni. Mă mișcam stângaci, și eu și el, dar avea ceva, ceva al lui, iar a doua zi, ajunsă la studio, mă simțeam cumva încă acolo, încă dansând. Mi s-a părut fain să scriu ceva atât de recent, mai ales că o piesă pozitivă mie îmi iese mai greu. ” – Delia Rus despre „Niciun dubiu”

În primăvara anului acesta, Delia a lansat EP-ul ei de debut, „Jurnal de introvertit”, o serie de piese cu o atmosfera pop și producții urbane. Pe tracklist-ul jurnalului se regăsesc melodii precum „Weirdo (Îmi pierd mințile), „Gândurile” și „Uneori”, intreaga lista reprezentând o fereastra deschisa către sentimentele și gândurile artistei.

De la debutul muzical din 2016 cu piesa „Daca pleci”, până la deschiderea concertului LP de la Arenele Romane din 2019, Delia Rus a devenit una din cele mai apreciate artiste pop din industria muzicala românească, ea reușind să câștige aprecierea fanilor, rămânând în același timp sincera cu arta ei. Lansările sale cele mai recente, „Noua eu”, „Ce-mi faci” și „Bună”, sunt o combinație de elemente urbane și sensibilitatea specifică muzicii ei. Piesele Deliei au adunat în total peste 40 de milioane de vizualizări pe YouTube.

