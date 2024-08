De ce nu au divorțat încă Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf. Dezvăluirile făcute de impresară: „Am fost icoana vieții lui”

Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf s-au despărțit în urmă cu aproape trei ani, însă nu au divorțat. Între timp, ambii și-au refăcut viețile, antrenorul cu Corina Caciuc, iar impresara cu Ronald Gavril. Invitată în podcastul lui Teo Trandafir, aceasta a dezvăluit de ce nu a divorțat încă de fostul ei partener și care este relația acestuia cu fiul pe care îl au împreună.

Anamaria Prodan, dezvăluiri despre divorțul de Laurențiu Reghecampf

Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf s-au separat în anul 2021, când antrenorul spunea că a depus actele de divorț. Deși nu mai formează un cuplu de mai bine de doi ani, cei doi încă nu au divorțat pentru că, spune impresara, fostul ei partener nu s-a prezentat la termenele de judecată.

„E întreruptă această liniște și fericire a noastră de niște procese pe care le intentează Reghe, amanta lui Reghe, circuri, care mă derajează pe secundă, când primesc citația. „Sunt prizonier în această căsnicie”, avem 10 cuvinte, le-am spus perfect. Alo, cine te ține? De ce nu vii la notar?”, a spus Anamaria Prodan care a precizat că ea și Laurențiu Reghecampf încă nu au divorțat.

Impresara a precizat că Reghecampf are pusă poprire pe partea lui din casa în care ea locuiește cu copiii ei, după ce a refuzat să își plătească datoriile către Universitatea Craiova. Astfel, ea așteaptă ca acea parte din casă să fie scoasă la licitație pentru a o putea cumpăra. Mai mult, Anamaria Prodan a explicat că s-a judecat în instanță cu antrenprul pentru numele Reghecampf, iar ea a câștigat.

„Am câștigat numele. Lumea nu înțelege, l-am câștigat că a zâmbit și judecătorul. Cine a inventat numele ăsta? Cine a pus numele ăsta pe hartă? Că de la 7 clase cu care ai venit la mine și fără nimic, ți-am construit cariera și drumul. Eu ți-am creat viața asta. Ce a trăit în ultimii trei ani a trăit datorită mie pentru că eu am fost icoana vieții lui, eu am fost busola vieții lui, eu am fost mentorul vieții lui”, a explicat Anamaria Prodan în podcastul „Gând la gând cu Teo”, realizat de Teo Trandafir.

Impresara a șters tatuajul cu Reghecampf

Întrebată de Teo Trandafir dacă îl are pe Laurențiu Reghecampf tatuat pe corp, impresara a recunoscut că a avut imaginea lui impregnată pe spate, dar a decis să îl șteargă.

„Am șters. Este prima dată când am șters un tatuaj de pe pielea mea, în rest le am pe toate. L-am scos pentru faptul că dezamăgirea a fost atât de mare și că răul pe care ni-l face în fiecare secundă mie și copiilor mei a fost atât de mare, încât nu avea ce să caute. Potretul lui era alături de copiii mei, pe spate. Am avut tatuată pe spate familia. Eu am fost nebună cu familia. Și sunt și astăzi la fel”, a afirmat Anamaria Prodan.

Mai mult, aceasta spune că de când și-a șters tatuajul este mult mai fericită pentru că nu trebuie să-i mai vadă chipul fostului ei partener. De asemenea, ea a anunțat că în luna octombrie au termenul final pentru divorț.

„Și atunci pe fața lui am făcut un trandafir superb care îmi susține copiii. Din momentul ăla, și mai fericită am fost, că nu-l mai vedeam. Cumva s-a închis un capitol și ne rugăm în octombrie să se închidă definitiv. Este finalul divorțului. Sper să nu intervină ceva”, a mai spus Anamaria Prodan.

