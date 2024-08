De ce a amânat Marina Almășan despărțirea de George Cornu. „Încă mai am julituri pe suflet!” Dezvăluirile neașteptate ale prezentatoarei TV

Marina Almășan a făcut noi declarații despre despărțirea de George Cornu, cel care i-a fost partener de viață timp de 12 ani. Vedeta de televiziune a obținut la începutul lui august ordin de protecție împotriva lui Cornu, iar acum spune că ar fi trebuit să se despartă mai devreme de bărbat.

George Cornu nu are voie să se mai apropie de Marina Almășan timp de patru luni

Marina Almășan a anunțat că se desparte de George Cornu la începutul lunii iunie. Separarea lor s-a transformat într-o situație tensionată, pentru că George Cornu nu ar fi fost de acord cu decizia prezentatoarei de a încheia relația, iar cei doi au început să-și arunce cuvinte grele. Așa a ajuns Marina Almășan să ceară un ordin de protecței împotriva fostului partener care o deranja cu apeluri telefonice insistente și care chiar i-ar fi monitorizat locuința.

„A apelat-o de pe cel puțin 30 de numere de telefon distincte. Și chiar i-a monitorizat și locuința. Vom chema în instanță spre audiere inclusiv prieteni apropiați care cunosc situația lor de fapt. Și urmează în mod evident să administrăm probatoriul pentru a putea primi un ordin de protecție pentru ca pe mai departe acest coșmar al Marinei să înceteze” – a spus pentru Cancan Adrian Cuculis, avocatul Marinei Almășan, despre ordinul de protecție care a fost emis pe o perioadă de patru luni.

„Ordin de protecție emis pentru patru luni de zile împotriva omului de afaceri Georgică Cornu la cererea Marinei Almășan. Instanța ne-a admis acum cererea de emitere a ordinului de protecție și a dispus și obligarea acestuia să poarte o brățară electronică. De asemenea, îi este interzis orice contact cu jurnalista” – a mai declarat Cuculis.

De ce a amânat Marina Almășan despărțirea de George Cornu

După ce ordinul de protecție a fost pus în aplicare, Marina Almășan spune că acum este „liniștită”, dar regretă că nu a luat decizia separării mai devreme. Prezentatoarea de televiziune spune că i-a fost milă să se despartă de Cornu, dar a și ezitat să o facă din cauza mediatizării subiectului și de „jena scandalului”.

”Acum sunt liniștită. Am un dispozitiv, e acolo undeva în poșetă. Am doar regretul că nu am luat mai de mult taurul de coarne. Mi-a fost și milă, pentru că s-a apelat și la chestiuni sentimentale și eu, în general, sunt un om milos. Trebuia să îmi fie mai mult milă de mine.

A fost și jena scandalului, am tot evitat estimând că se va întâmpla ceea ce s-a și întâmplat, n-am scăpat. (…) Dar nădăjduiesc că i-am găsit capătul și voi reuși să depășesc momentul, încă mai am julituri pe suflet”, a declarat Marina Almășan, la Star Matinal.

