Marina Almășan, afirmații dure la adresa fostului partener, Georgică Cornu. „Praful se va alege de imaginea lui!”

Marina Almășan a făcut recent o serie de declarații neașteptate despre fostul partener de viață, Georgică Cornu, de care s-a despărțit luna trecută, după 12 ani de relație. Prezentatoarea de la TVR susține că ea l-a făcut celebru pe Cornu și poate oricând să-i „strice imaginea” dacă decide să dezvălue tot ce știe despre el.

Marina Almășan s-au despărțit după o relație ce a durat mai bine de un deceniu

Marina Almășan și Georgică Cornu au spus la începutul lunii iunie că se despart după 12 ani de relație. Separarea a fost anunțată de prezentatoarea de televiziune, iar motivul invocat a fost distanța dintre ei, el locuind în Timișoara, iar ea, în București.

„Nimic spectaculos. Traversez de mult o etapă a vieții pe care o întâlnim des, în jurul nostru. După despărțirea dureroasă de Victor, am riscat să mă implic într-o relație la distanță, cu un om de care m-a apropiat faptul că trăisem despărțiri similare, datorate unei terțe persoane. Am crezut că vom avea forța să înfruntăm distanța. Ne-am fost loiali unul altuia.



Și ne-am sprijinit reciproc, fiecare în felul său. După plecarea din țară a fiului meu, acum doi ani, singurătatea a devenit și mai apăsătoare, sporadicele noastre întâlniri nereușind din păcate să suplinească acest gol”, a declarat Marina Almășan pentru Cancan, luna trecută.

La o săptămână după despărțire, George Cornu s-a afișat în mediul online alături de o doamnă, despre care s-a vehiculat că ar fi noua iubită. Acum câteva zile, Marina Almășan spunea că și-a angajat avocat pentru a obține un ordin de restricție împotriva lui George Cornu, despre care spune că o șantajează, continuă să o sune mereu și i-ar monitoriza și locuința. Iar afaceristul susține că ar vrea să reia relația cu ea.

„În astfel de situații, eu apelez mereu la profesioniști. În acest caz este vorba de avocatul Adrian Cuculis, în care am mare încredere. Deci orice detaliu legat de acest subiect îl va oferi dl Cuculis” – a declarat prezentatoarea de la TVR, pentru aceeași sursă.

Marina Almășan: „Nimeni nu știa de Georgică Cornu. Brusc, peste noapte, a devenit celebru!”

Recent, Marina Almășan a declarat că dacă nu era ea, Gerogică Cornu nu ar fi apărut în atenția publicului.

„Până la apariția în peisajul nostru, al meu și al lui Victor, pe atunci parlamentar, nimeni nu știa de Georgică Cornu. Brusc, peste noapte, a devenit celebru. Anii ce au urmat l-au păstrat în centrul atenției. Pentru că, știind cât de populară sunt eu și cât de bun comunicator, căuta mereu să-mi fie în preajmă, pe la evenimente, prin vacanțe etc.

În ultimii ani era aproape furibund că de ce nu mai pun poze cu el, de ce refuz vacanțele sau că de ce nu-l mai invit la lansările mele, eu intuind că sfârșitul e aproape și nemaidorind să promovez imaginea noastră de cuplu” – a declarat Marina Almășan, conform sursei de mai sus.

Prezentatoarea și realizatoarea de televiziune a mai spus că poate oricând să-i facă „praf și pulbere imaginea” fostului partener , dar nu va face acest lucru.

„Acum, iată, a găsit o oportunitate excelentă să redevină vizibil. Oricum, oricând, oricât, alimentând presa de scandal. Cu ce? Cu minciuni, facând ca totul să pară o adevărată telenovelă si ignorând faptul că, dacă e să devin eu vocală și să spun adevărul meu, praful și pulberea se va alege de toată imaginea lui. Evit cât pot tentația dreptului la replică. Pentru că știu foarte bine că dacă te bagi în tărâțe, te mănâncă porcii.. Ori eu…mi-am cam petrecut anii ăștia rătăcind prin tărâțe…” – a completat Almășan.

George Cornu, cuvinte acide la adresa Marinei Almășan

Marina Almășan a fost foarte deranjată de vizita neașteptată a lui Cornu la locuința ei, unde el încă avea cheile, pentru a-i lăsa un buchet de trandafiri. Prezentatoarea de la TVR nu era acasă în momentul respectiv și a decis să schimbe yala, pentru ca fostul partener să nu mai poată avea acces în casă.

„Eu am mers la ea, la apartament, cred că vineri era, să-i duc șapte trandafiri. I-am pus pe prag, că ea nu era acasă, era la un eveniment. Eu am cheile de la casă logic, am fost 13 ani iubiți! Nu-mi vine să cred la ce s-a ajuns! Nu-mi imaginam niciodată ca Marina mea să divulge tot ce a fost între noi la presă. Ei îi face rău acest scandal. Este ditamai femeia.



Nu o ajută cu nimic mizeria asta! Eu încă o iubesc! Este adevărat, i-am trimis mesaje, și ei și părinților ei! Eu tot sper că ne vom împăca totuși până la urmă! Cum să aud că l-a contactat pe domnul avocat Cuculis, că a schimbat yala…?! E incredibil ce se întâmplă! Nu mă așteptam la așa ceva din partea ei! Nu mai este o tinerică!



După cum se vede, ea nu poate să țină un bărbat mai mult de 12-13 ani. Dar la vârsta asta cu cine își mai reface ea viața?! Poate să mai găsească vreun tinerel, așa doar pentru o noapte…” – a declarat George Cornu pentru click.

Foto – Facebook

