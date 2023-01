De ce nu a băut Nicoleta Nucă apă timp de 15 ani. „O să fiu foarte sinceră!”

Nicoleta Nucă (28 de ani) se numără printre vedetele care au trecut prin fluctuații de greutate și care sunt foarte atente la alimentație.

În trecut, artista de peste Prut a avut câteva kilograme în plus față de greutatea pe care și-ar fi dorit-o. Și a fost imediat taxată de răutăcioși, care i-au criticat aspectul fizic fără niciun fel de rețineri. Pentru a reveni la silueta dorită, artista și-a schimbat stilul alimentar și s-a apucat serios de sală.

„Am 1,60 înălțime și 54 kg!”

„Nu am slăbit ca număr de kilograme, mai probabil am înlocuit masa adipoasă cu cea musculară. Eu mănânc carne, dar variez și cu alte surse de proteină. Mănânc pește și fructe de mare, fasole roșie, tofu, tempeh. Am 1,60 înălțime și 54 kg, dar sunt grea și asta pentru că am multă masă musculară.

Mi-am făcut de curând niște investigații în acest sens și a reieșit că am 13% grăsime, ceea ce este perfect, având în vedere că limita de țesut adipos pentru o persoană care face sport este între 16% – 18%.” – explica Nicoleta Nucă acum ceva timp.

Cu toate acestea, vedeta a mărturisit că nu a ținut niciodată diete de slăbire, dar a eliminat zahărul din alimentație. Și își face mereu timp să meargă la sală ori de câte ori are ocazia.

În prima jumătate a vieții nu consuma deloc apă

Legat de stilul de viață, Nicoleta Nucă spune că are o problemă cu hidratarea. Artista se forțează să bea apă. Recent, cântăreața a dezvăluit că în prima jumătate a vieții nu consuma deloc apă. Ea a spus că nu a înțeles, până la 15 ani, cum oamenii pot consuma lichidul inodor, incolor și insipid care este atât de necesar pentru organism. Dar așa s-a întâmplat în cazul ei, timp de 15 ani, corpul său respingea ideea de a consuma apă.

„Sincer nu beau suficientă apă. O să fiu foarte sinceră. Încerc să mă forțez să beau mai multă apă, dar oricum nu este suficientă pentru nevoile organismului meu, dar mai compensez că mănânc foarte multe fructe, legume și atunci, să zicem că se mai echilibrează balanța în privința asta.” – a dezvăluit Nicoleta Nucă, pentru ego.ro.

„Îmi venea să vomit de la senzația de apă goală!”

„În ceea ce privește băutul apei, eu undeva până pe la 15 ani aproape că nu știam cum este gustul apei. Nu înțelegeam cum poate lumea să bea apă, curată, apă simplă. Psihicul meu nu accepta acest lucru încât mi se făcea greață la propriu, îmi venea să vomit de la senzația de apă goală, apă fără niciun gust” – a adăugat vedeta, potrivit aceleiași surse.

Lucrurile s-au schimbat complet când s-a apucat de sală. Treptat, a reușit să introducă și apa în rutina zilnică. Iar acum a renunțat complet la sucuri și consumă zilnic apă plată. O contribuție la această schimbare majoră în viața ei a avut-o și antrenorul personal de fitness, care i-a dat o mulțime de sfaturi prețioase cu privire la cum ar trebui să se hrănească dacă a decis să facă efort fizic des.

