Dana Rogoz a născut o fetiță

Azi s-a nascut Lia Elena Dragomir! Si asa arata o mama dupa hohote de plans de fericire. Suntem doar noi doua aici, asa ca inca de dimineata trimit zeci de poze si de filmari celor de acasa. Fiecare incearca sa isi dea seama cu cine seamana, dar eu cand ma uit la ea va doar iubire! Cea mai mare bucurie din lume este sa iti tii copilul sanatos in brate. Te iubesc, minunea mea de fetita, te iubesc!