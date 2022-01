Andreea Bălan (37 de ani) este mama a două fiice, Ella Maya (5 ani) și Clara Maria (2 ani). După cele două sarcini, cântăreața se poate mândri cu o siluetă suplă și tonifiată, rezultatul unei vieți active și al unei alimentații echilibrate. Recent, în mediul online, solista a împărtășit unul dintre antrenamentele care o ajută pe ea să se mențină în formă.

Cum se menține Andreea Bălan în formă. „Sportul este esențial”

„Sportul este esențial pentru o viață sănătoasă și pentru un corp armonios. 💪🏼 Începe-ți dimineața cu minim 15 minute de mișcare pentru un început de zi fresh. Eu fac în fiecare zi 30 de minute de sport, fie seara, fie dimineața. Disciplina este esențială pentru a avea atât un corp frumos și sănătos, dar și pentru a-ți îndeplini visurile”, a scris solista în mediul online, în dreptul unui videoclip în care se antrenează.

„Felicitări, Andreea, că promovezi sportul și un stil de viață sănătos!! Un mare like din partea mea! 🙌🏻; Mulțumim! Așa da ajutor să ne dezmorțim. Avem nevoie de încurajări! 👏; Ești foarte ambițioasă! Apreciez asta la tine! 🔥🔥🔥; Mă motivezi când ajung acasă să îmi întind salteluța pentru aerobic și să mă apuc de exerciții! ❤️”, acestea au fost câteva dintre reacțiile fanilor solistei.

„Nu mănânc multe dulciuri și, în general, mănânc de două ori pe zi, un singur fel. Nu mănânc multă pâine, nu mănânc prăjeli și atunci pot să îmi permit, o dată la 2-3 zile, să mănânc o amandină”, declara Andreea Bălan în noiembrie 2019, pentru Libertatea.

„Trebuie să îți asculți corpul, nu să mănânci dimineața, la prânz și seara, pentru că așa ai fost învățat în copilărie. Să știi să îți asculți corpul, să știi ce îți cere și când îți cere”, mai spunea artista în trecut.

Andreea Bălan, declarații cutremurătoare despre stopul cardio-respirator suferit

În timpul celei de-a doua operații de cezariană, din cauza unei condiții extrem de rar întâlnite, embolie amniotică, prin care lichidul amniotic pătrunde în sângele mamei, artista a suferit un stop cardio-respirator.

„Când m-am trezit, eram foarte sedată și nu am înțeles exact ce s-a întâmplat. (…) Sunt în viață? Da? Gata, hai ce avem, avem contracte? Deci trebuie să fac reclamă. La lapte? L-am postat a doua zi. Oamenii nu înțelegeau, ziceau că e făcătură. Apoi am dat interviu și la Capatos a treia zi. Deși eram cocoșată de durere. La Capatos am zis: «Da, sunt foarte bine, mi-am revenit»”, a dezvăluit solista în aprilie 2021, în podcastul „Acasă la Măruță”.

„Am înțeles după 10 zile, când am ajuns acasă. Mi-a țâșnit sângele din operație. A trebuit să ajung la Urgență, atunci am realizat. M-au deschis iar, m-au trimis iar acasă, la 3-4 zile, și apoi am ajuns la spital iar, a treia oară. Atunci am stat în spital mult, 10 zile, 12 zile. Cea mai grea operație a fost a treia, eram deschisă a treia oară în decurs de o lună. M-au durut foarte tare, operația în sine și recuperarea, nu mai aveam anestezia din spate, de la naștere”, a continuat.

„M-a doborât, a treia operație m-a doborât psihic. Am avut nevoie de mult timp să-mi revin. (…) Fetele mele mi-au dat putere, trebuia să trăiesc pentru ele. Ce m-a doborât a fost că, știi, la 30 și ceva de ani ai impresia că ești invincibil, că moartea sau bătrânețea sunt departe și să te trezești de trei ori pe același pat, la Terapie Intensivă, legată de aparate, într-o lună, înțepată peste tot, realizezi cât de fragili suntem de fapt. Atunci am realizat că dacă nu am sănătate nu am nimic”, a mai spus.

