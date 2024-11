Cum a comentat Andreea Antonescu faptul că nu a fost invitată de Andreea Bălan la concertul ei de la Sala Palatului: „Aşa a considerat ea. S-a aşternut liniştea între noi două. Îmi pun sufletul pe tavă prea des şi prea uşor” / EXCLUSIV

Andreea Antonescu a fost invitată la Fresh by Unica, unde şi-a deschis sufletul şi a abordat subiecte sensibile din viața ei personală, printre care și relația actuală cu Andreea Bălan. Dezvăluirile artistei au adus în lumină detalii intime despre legătura lor profesională și personală, dar și despre motivul pentru care nu a fost invitată la concertul fostei colege din trupa Andre de la Sala Palatului.

De ce nu a fost invitată Andreea Antonescu de Andreea Bălan la concertul ei de la Sala Palatului

Andreea Antonescu și Andreea Bălan au format trupa Andre la sfârșitul anilor ’90, cucerind inimile fanilor din România cu hituri care au devenit rapid virale în acea perioadă. Popularitatea lor a crescut rapid, dar la fel de rapid a venit și separarea.

După o pauză de aproape 15 ani, fanii trupei au avut o surpriză atunci când Andre s-a reunit pentru scurt timp, însă colaborarea lor nu a durat mult. Cu toate că și-au reconstruit relația într-o oarecare măsură, lucrurile s-au răcit din nou între ele. Participarea comună la emisiunea America Express a adus la suprafață tensiuni și trăiri pe care Andreea Bălan le-a descris ulterior ca fiind eliberatoare, dar și dureroase.

Astfel că odată cu reîntoarcerea în România, între cele două „s-a aşternut liniştea”, fiind chiar una dintre declaraţiile pe care ni le-a oferit Andreea Antonescu la Fresh by Unica. Artista a mărturisit că deşi acum nu mai există o legătură strânsă între ea şi Andreea Bălan, în cele mai importante momentel ale vieţii lor, au fost alături una de cealaltă.

„Ne-am susținut, am fost aproape și vreau să cred că ne-am ajutat reciproc. (…)Întotdeauna au fost perioade mari în care am vorbit și perioade în care s-a așezat liniștea între noi două. S-a aşternut liniște între noi două, (n.r. făcând referire la relaţia lor actuală) dar Andreea este un om pe care îl respect. Este o femeie ambițioasă, este o femeie puternică, este o femeie independentă. Întotdeauna, din partea mea, aveți auzit numai cuvinte de la adresa ei. Și nu pentru că așa dă bine, ci pentru că, sincer, chiar astea sunt sentimentele”, ne-a spus Andreea Antonescu la Fresh by Unica.

Cât despre motivul pentru care nu a fost invitată la concertul spectaculos de la Sala Palatului al fostei sale colege de trupă, Andreea Antonescu a răspuns într-o manieră discretă, dar clară.

„Așa a considerat ea. Mai mult nu e despre mine”, ne-a mai spus artista, în cadrul emisiunii Fresh by Unica.

Andreea Antonescu, despre participarea la America Express cu Andreea Bălan

Experiența la America Express a fost un moment de cotitură pentru ambele artiste, iar Andreea Antonescu a subliniat importanța de a avea alături o persoană pe care o cunoști bine și cu care ai o legătură autentică.

„Consider că o condiție importantă de a participa constă în să participi alături de o persoană pe care o cunoști foarte bine și cu care ai o chimie foarte bună. Singurele persoane cu care aș fi participat ar fi fost ea și fratele meu. Nu știu dacă aș fi participat, de exemplu, cu Răzvan, dacă am fi făcut o figură mai frumoasă, dar pot să spun că tot ce s-a întâmplat acolo și toate experiențele prin care am trecut acolo m-au schimbat mult”, a spus Andreea Antonescu la Fresh by Unica.

Chiar dacă Andreea și Andreea au ocupat locul al doilea în competiție, experiența a fost una transformatoare. Artista a recunoscut că acea perioadă a adus schimbări majore în viața ei.

„Îmi pun sufletul pe tavă prea des şi prea uşor”

În afară de relația cu Andreea Bălan, Andreea Antonescu ne-a povestit despre propria viață și despre cum gestionează rolul de mamă singură. Fiind mamă a două fete, cu o diferență de vârstă mare între ele, artista a subliniat provocările, dar și bucuriile acestui rol.

Totodată, Andreea Antonescu ne-a povestit atât despre oamenii care i-au fost alături de-a lungul timpului, cât şi despre cei care au dezamăgit-o, menţionând că de nenumărate ori a încercat să schimbe faptul că este mult prea deschisă.

„Întotdeauna am avut pe lângă mine câțiva oameni, aproape de sufletul meu, oameni pe care am contat și contez oamenii pe care dacă i-aș suna la orice oră, ar fi lângă mine la orice oră. Și, bineînțeles, reciproca este valabilă.

Aș vrea să cred că de cele mai multe ori am știut să-mi aleg oamenii. Nu de fiecare dată. (…) Îmi pun sufletul pe tavă prea des și prea ușor sau mi-l puneam. Vreau să cred că am învățat”, ne-a mai dezvăluit Andreea Antonescu la Fresh by Unica.

