Cum s-a lăsat de fumat Corina Chiriac: „Am ieșit din mormânt și…”

Corina Chiriac, în vârstă de 70 de ani, a fumat încă din timpul facultății și ajunsese la un pachet și jumătate pe zi. Artista a povestit că s-a lăsat de fumat acum trei ani printr-o metodă absolut miraculoasă, cu ajutorul lui Dumnezeu.

Corina Chiriac avea probleme de sănătate, mai exact la corzile vocale și, aflată într-un turneu în Israel, aceasta a mers la Ierusalim, la Mormântul Sfânt, să se roage: „Acum trei ani, având probleme pe corzile vocale, doctorul m-a întrebat dacă fumez. Cum să mă las, așa, deodată, când fumezi un pachet jumate pe zi?

Am ajuns la Ierusalim. Și, profitând de plecarea anterioară, am intrat acolo, am pus capul pe lespede, am spus. Am ieșit de acolo, am ieșit din mormânt și din biserică, unde ne-am închinat peste tot, ne-am așezat să mâncăm. Eram cu două fete. Până seara mi-am dat seama că n-am scos nicio țigară din pachet. Am uitat să scot țigările din gentuță. A doua zi, la cafea, la fel. Și au trecut de atunci trei ani”, – a povestit Corina Chiriac în emisiunea Vorbește lumea.

Corina Chiriac a mărturisit că a ajuns prima dată în Ierusalim în anul 1983 și că de atunci crede cu adevărat în Dumnezeu: ”Am crezut mereu că există Dumnezeu, dar până atunci doar credeam că există, acum știu sigur!”

În trecut, Corina Chiriac a făcut dezvăluiri și despre viața sa amoroasă. Cântăreața s-a iubit cu un celebru artist de talie internațională, însă a suferit enorm.

Vezi mai multe imagini cu Corina Chiriac din tinerețe, dar și din prezent în galeria foto de mai sus!

Sursă foto: Facebook

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro