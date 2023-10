Claudia Ghițulescu s-a reinventat după divorț și arată mai bine ca niciodată. Artista recunoaște că face multe sacrificii pentru a avea această formă fizică de invidiat. Pe lângă că trage din greu la sală, Claudia Ghițulescu își lucrează corpul și acasă. Ba mai mult, nu combină alimentele și evită mâncărurile cu multe calorii.

Solista are și în privința tenului o rutină specială de îngrijire. Claudia Ghițulescu are convingerea că o cremă bună cu retinol și vitamina C uleioasă pot face minuni.

Am aflat de la cunoscuta interpretă ce dietă de viață respectă, care sunt alimentele pe care le ocolește, dar și cât de mult a încercat-o perioada grea de după divorț. Iată ce mărturisiri a făcut Claudia Ghițulescu, pentru UNICA.ro!

Claudia Ghițulescu: „Nu mă ating de mâncărurile cu sos, de sarmale. Le mănânc doar de Crăciun”

„Fac sport zilnic. Am aparate și acasă, dar merg și la sală. Zi de zi încerc să fac mișcare și să mănânc ce trebuie. Nu mă ating de mâncărurile cu sos, de sarmale, pe care le mănânc doar de Crăciun. Încerc să nu combin alimentele. Dacă de exemplu mănânc o salată, o mănânc simplă. Dacă merg la un eveniment și îmi place ceva, mânânc, dar nu repet asta”, spune Claudia Ghițulescu, pentru UNICA.ro.

„M-am îngrășat cel mai mult când am mers în Canada”

Artista își aduce aminte că cele mai multe kilograme le-a luat când a locuit pentru o perioadă în Canada. „M-am îngrășat cel mai mult când am mers în Canada, în vizită la verișoara mea, Mariana Ionescu. Am stat șase luni de zile și am luat 10 kilograme. Am făcut foarte mult sport și nu am mai mâncat”, mai spune ea.

Claudia Ghițulescu: „Seara, după demachiere, utilizez o cremă cu retinol pe față”

Artista respectă un ritual special și în privința tenului. Claudia Ghițulescu nu se culcă niciodată nedemachiată și își îngrijește temeinic fața, probabil acesta este și secretul pentru care pe chipul ei nu zărești niciun rid la 44 de ani.

„Seara, după demachiere, utilizez o cremă cu retinol pe față. Dimineața, mă demachiez, mă spăl și aplic vitamina C uleioasă, după urmează factorul de protecție, machiaj sau cremă. Le sfătuiesc pe doamne să urmeze acest ritual în fiecare zi, vor vedea cum se curăță tenul”, adaugă Claudia Ghițulescu, pentru UNICA.ro.

Claudia Ghițulescu: „Aștept să mă îndrăgostesc”

Deși despărțirea a lăsat urme adânci în sufletul ei, solista a reușit să depășească perioada dificilă.

„După despărțire am apelat la un terapeut. Aveam impresia atunci că totul mă ajută, orcine vorbea cu mine mă ajuta. Și terapeuți, și psihologi, și preoți. Am încercat tot ca să nu stau în starea aia de tristețe”, adaugă Claudia Ghițulescu, pentru UNICA.ro

După separare, artista nu s-a mai afișat cu nimeni, dar știe că va ajunge să trăiască, la un moment dat, o dragoste pe sufletul ei: „Aștept să mă îndrăgostesc”, mai spune Claudia Ghițulescu.

Foto: Facebook