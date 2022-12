Cum este viața Alinei Sorescu după divorțul de Alexandru Ciucu: „2022 a fost anul renașterii pentru mine”

Alina Sorescu a vorbit despre cum îi este viața după ce a decis să divorțeze la începutul acestui an de tatăl fetițelor sale, designerul Alexandru Ciucu.

Alina Sorescu trece printr-o perioadă foarte bună din punct de vedere profesional. Deși despărțirea de designerul de costume bărbătești i-a lăsat urme adânci, artista se concentrează pe carieră și pe creșterea celor două fetițe pe care le are alături de Alexandru Ciucu.

2022, anul renașterii pentru Alina Sorescu

Nu mai este un secret pentru nimeni faptul că Alina Sorescu a înflorit, după despărțirea de Alexandru Ciucu. Artista radiază de fericire și spune că 2022 a fost anul renașterii pentru ea. Alina a declarat pentru Antena Stars că în toată această perioadă a învățat foarte multe lucruri și a devenit mai puternică.

„Anul 2022 a fost pentru mine unul al renașterii și al împlinirii din punct de vedere profesional, mai ales că am avut multe proiecte pe care le-am dus la bun final. Închei anul în stil mare, cântând la Ateneul Român, într-un concert caritabil de Crăciun”, a declarat Alina Sorescu pentru Antena Stars.

Chiar dacă a trecut prin momente dificile în 2022, artista a învățat să aibă mai multă încredere în ea și să se aprecieze mult mai mult. Dorința de muncă și cele două fetițe o fac pe aceasta să uite de toate problemele.

„Așa este în viață, și cu experiențe frumoase și cu experiențe mai puțin frumoase din care trebuie să învățam. A fost un an complicat. Din toate experiențele evident că învățam și am învățat că e important să mă prețuiesc și să am încredere în ce simt”, spune Alina Sorescu.

Alina Sorescu a anunțat în februarie că va divorța de Alexandru Ciucu

În momentul în care au început să se vehiculeze zvonuri, în legătură cu un posibil divorț între ea și Alexandru Ciucu, Alina Sorescu și-a anunțat fanii că este adevărat. Cântăreața și Alexandru Ciucu au decis să își despartă drumurile la începutul lunii februarie, după 14 ani de relație și 12 ani de căsnicie.

Deși cele două fetițe, Raisa și Carolina, au rămas în grija mamei după separarea părinților, la momentul respectiv, designerul a intentat o ordonanță președințială, în care cerea domiciliul fetițelor la el, asta până la soluționarea în instanță a procesului de divorț.

„Dragii mei, nu voiam să comentez pentru că, așa cum știți cu toții, am fost încă de copil un om discret, cu un parcurs serios și m-am ținut departe de scandaluri. Având în vedere că au apărut informații eronate în presă, este nevoie să fac o precizare. La începutul anului am introdus acțiunea de divorț, iar în cadrul acestui proces soțul meu a intentat acum o ordonanță președințială, în care cere domiciliul fetițelor noastre la el până la soluționarea în instanța a procesului.

Voi face tot posibilul să îmi protejez fetițele, să muncesc pentru a le crește și să le educ armonios, că și până acum. Le mulțumesc părinților mei care sunt alături de mine și tuturor celor care în aceste zile mi-au trimis mesaje de încurajare”, a scris la momentul respectiv Alina Sorescu, pe contul său de Instagram.

