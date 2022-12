Cum erau sărbătorile în copilăria Oanei Sîrbu. Vedeta și-a amintit de perioada când era doar un copil: „A fost cea mai frumoasă …”

Oana Sîrbu a vorbit despre cum erau sărbătorile în copilăria ei. Vedeta și-a amintit de perioada când era doar un copil și susține că a fost cea mai frumoasă perioadă din viața ei.

Oana Sîrbu și-a amintit despre perioada copilăriei. Invitată în emisiunea Vorbește Lumea, de la Pro TV, vedeta a vorbit despre cum erau sărbătorile de iarnă în copilărie.

Cum erau sărbătorile în copilăria Oanei Sîrbu

Oana Sîrbu își aduce aminte cu nostalgie despre perioada copilăriei, despre care spune că a fost una plină de bucurie.

VEZI GALERIA FOTO VEZI GALERIA FOTO (1 / 9)

„Eu cred că copilăria a fost cea mai frumoasă perioadă din viața mea pentru că a fost plină de bucurie. Am avut o familie numeroasă. Mama a avut trei surori, erau și bunicii din partea mamei și din partea tatălui și ne întâlneam într-o căsuță pe strada Matei Voievod, lângă Facultatea de Teatru și bunica mea cocea cozonaci. Mă tot uit la concursurile acestea, dar n-au nicio legătură cu felul în care făcea bunica mea cozonacii. Ieșeau foarte deși și punea o cocă într-un lighean pe care îl punea într-un loc foarte cald ca să crească. Și făcea separat o maia. Frământa la ei toată ziua. Mirosea a Crăciun. Erau ierni destul de complexe atunci, cu multă zăpadă. Țin minte că bunicu dădea toată ziua zăpada din curte. Crăciunul de la casa bunicilor unde ne întâlneam și cântam colinde era cel mai frumos. Mergeam și colindam. Ne făcea bunica niște săculeți cu care mergeam prin cartier. Bunicul meu avea o voce minunată și cânta”, a spus Oana Sîrbu la Vorbește Lumea.

Ce face Oana Sîrbu de Revelion

Artista a declarat că va petrece noaptea dintre ani în Prahova, acolo unde a fost invitată să cânte la mai multe evenimente.

„A fost foarte frumos anul acesta. A trecut atât de repede. Mâine seară o să fiu puțin plecată din București, în zona Prahova. Nu am mai fost de mult în zonă. Or să fie câteva evenimente la care sunt invitată să particip și am zis ‘De ce nu?’. O să îmbinăm utilul cu plăcutul, o să urmeze și o tabăra la ski pentru băiețelul meu”, a declarat artista.

Ce își dorește Oana Sîrbu de la 2023

„Îmi doresc să fim sănătoși cu toții, îmi doresc vești bune, pace, liniște și să ne revedem mai mult, să socializăm mai bine față în față și nu doar prin intermediul virtual pentru că emoția aceasta face cât o poveste a unui întreg an și asta este extraordinar de frumos. Măcar câteva minute să petrecem când și când împreună”, a mai spus Oana Sîrbu.

Care este secretul siluetei sale de adolescentă la 54 de ani

Artista a împlinit în luna mai 54 de ani, dar nu își arată nicidecum vârsta, ea menținându-se într-o formă de invidiat. Oana Sîrbu a mărturisit în repetate rânduri că a avut noroc să moștenească gene “de la oameni supli” și de aceea a reușit, de-a lungul anilor, să nu se lovească de probleme cu greutatea. În plus, artista este atentă și la ce mănâncă și se ferește de soare, pe care îl consideră cel mai mare inamic al pielii.

Oana Sîrbu și-a început cariera cu rolul din filmul „Liceenii”, rol pentru care a primit o grămadă de premii. A creat o adevărată modă, ani la rând, fetele de liceu s-au tuns precum personajul pe care l-a interpretat în acest film, Dana.

Actrița a fost căsătorită timp de patru ani cu compozitorul Virgil Popescu. Oana Sârbu a avut o relație și cu Robert Turcescu. Cei doi s-au cunoscut în 2004 și au trăit o frumoasă poveste de iubire timp de 10 ani, dar au ales să meargă pe drumuri separate în 2014. În timpul relației cu jurnalistul, Oana l-a înfiat pe fiul său, Alexandru.

Sursa Foto: Captură Vorbește Lumea / Facebook