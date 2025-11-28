Cum arată și cu ce se ocupă fiica Corinei Dănilă. Rianna face 22 de ani și este o femeie superbă

Corina Dănilă are cu ce să se mândrească. Rianna, fiica actriței din căsnicia cu Norris Măgeanu, urmează să împlinească 22 de ani și este o tânără superbă. Iată cum arată și cu ce se ocupă Rianna, fiica Corinei Dănilă.

Cine este Rianna, fiica Corinei Dănilă

Corina Dănilă are toate motivele să fie mândră. Actrița duce o viață împlinită și are o fiică superbă, pe Rianna. Tânăra împlinește 22 de ani pe 26 decembrie și este rodul iubirii dintre actriță și pilotul Norris Măgeanu.

Ea s-a transformat într-o femeie superbă, iar actrița a mai postat fotografii cu ea, fanii remarcând trăsăturile frumoase ale fetei care seamănă cu mama ei.

Corina Dănilă celebrează an de an aniversarea fiicei sale cu un mesaj emoționant. Așa s-a întâmplat și anul trecut, când i-a urat fiicei sale o viață plină de momente de tandrețe, distracție, pasiune, râsete și profunzime.

Rianna este o tânără superbă și a împrumutat trăsături de la mama ei, dar și de la tatăl său. Are o relație apropiată cu mama ei și se pot numi cele mai bune prietene.

„La mulți ani fericiți, Rianna mea! Fie ca următoarea ta rotație în jurul soarelui să fie plină de tandrețe, distracție, pasiune, momente de profunzime și râsete din alea care te dor burta!

Azi e ziua ta și tu ești aici!!! O inimă profundă, un suflet căutător de distracție, minte sclipitoare, simț ascuțit, cel mai trăsnit umor, grație, spontaneitate sălbatică, suflet vindecător și magic. Legătura noastră e pe viață și dincolo de ea, fără îndoială. Fie ca următorii ani să fie plini de cele mai nebune și binecuvântate vise ale tale.

Sunt mereu lângă tine, la propriu și la figurat, mereu aici să te susțin. Fie ca tu să râzi, să dansezi și să sărbătorești viața asta minunată care ești tu! Eu sigur o să o fac! Te iubesc! Mulțumesc că râzi mereu la glumele mele și că ești dispusă să râzi și de tine însăți”, a transmis Corina Dănilă de ziua fiicei sale, anul trecut.

Rianna o are ca nașă de botez pe celebra creatoare de modă Romanița Iovan. Corina Dănilă și Norris Măgeanu au fost căsătoriți până în 2008 și au rămas în relații decente pentru a își crește împreună fetița.

Sunt cele mai bune prietene

Corina Dănilă a vorbit despre fiica ei și a mărturisit că sunt cele mai bune prietene. Rianna este o tânără conștiincioasă, curioasă, pasionată de citit, fotografiat și plimbări în natură.

„Rianna este marea mea bucurie şi sunt foarte mândră de ea! Încerc să fiu în continuare prietena-mamă. Ne avem una pe cealaltă și vorbim câte în lună și-n stele. Rianna este la fel de conștiincioasă precum eram eu la școală, foarte curioasă și deschisă la nou, citește mult, îi place fotografia și adoră plimbările în natură.

Față de mine, ea este mult mai aplecată către tot ceea ce înseamnă device-uri. Tehnica existentă acum le și permite tinerilor să fie bine informați. Asta dacă îi interesează să nu rămână ignoranți. Rianna e mult mai analitică și pragmatică decât felul în care eram eu, visătoare”, a dezvăluit Corina Dănilă pentru revista VIVA!

Fiica Corinei Dănilă a crescut departe de lumina reflectoarelor și este o tânără discretă cu viața privată.

Actrița și-a dorit mereu să îi ofere o viață cât mai normală, fără să simtă sau să o afecteze în vreun fel celebritatea mamei sale.

