Cum arată și cu ce se ocupă fetița din reclama la salam săsesc. Luiza are 26 de ani și este o tânără remarcabilă

E greu să te gândești la salamul săsesc fără să îți vină în minte imaginea fetiței din celebra reclamă la mezel. Luiza Lucuța a cucerit inimile românilor odată cu apariția în reclama la salam săsesc. Iată cum arată și cu ce se ocupă acum tânăra.

Ce face acum fetița din reclama la salam săsesc

Luiza Lucuța avea patru ani și jumătate când a apărut pe micile ecrane în reclama la salamul săsesc. Fetița a cucerit inima oamenilor rapid prin faptul că încerca să pronunțe salam săsesc, fiind sâsâită. Acum, Luiza are 26 de ani și este o tânără remarcabilă.

Într-un interviu acordat publicației „Adevărul” în 2007, fetița a povestit cum a ajuns să fie vedetă și să o cunoască toată România. S-a întâmplat în timpul unei preselecții pentru emisiunea „Copiii spun lucruri trăsnite”. Atunci a fost remarcată de persoane care au propus-o pentru a fi vedetă într-o reclamă la salamul săsesc, tocmai pentru că era sâsâită și adorabilă.

„Era chiar de ziua mea, pe 14 mai. Venisem la o preselecţie la emisiunea „Copiii spun lucruri trăsnite”. O doamnă a stat de vorbă cu noi, cei aflaţi acolo, şi ne-a spus ce urma să facem. Dar, după ce a discutat cu mine câteva minute, doamna aceea se ţinea de burtă de atâta râs şi le-a spus părinţilor mei că sunt calificată înainte de a începe proba. Apoi m-au văzut cei cu salamul. Le-a plăcut că eram mai sâsâită…”.

Pentru că a devenit foarte cunoscută, Luiza a învățat să scrie rapid, pentru că oamenii îi cereau să îi dea autografe. Era prea mică pentru a înțelege prea multe și spunea că nu știa să fie vedetă.

„Mi se cereau autografe pe calendare, pe postere, le scriam cu litere de tipar. Apoi mama m-a învăţat să scriu şi cu litere mici, de mână. Nu scăpam până când nu le spuneam şi replica din reclamă. Se amuzau. Era destul de obositor, eu eram prea mică şi nu ştiam să fiu vedetă…”, spunea Luiza în urmă cu mai mulți ani.

În perioada adolescenței a apărut într-o campanie de imagine pentru același brand

Când avea 16 ani, fetița cunoscută din reclama la salamul săsesc a devenit imaginea unei campanii dedicate produsului care i-a adus celebritatea.

Potrivit informațiilor publicate de „paginademedia.ro”, Luiza a apărut într-un spot publicitar realizat pentru un concurs ce urmărea selectarea a opt copii care urmau să joace în noile reclame la salamul săsesc.

Pentru înscrierea în concurs, participanții trebuiau să trimită o înregistrare video în care să rostească expresia „salam săsesc” și să răspundă la întrebarea: „Dacă ai fi tu mama mea și eu copilul, ce m-ai pune să fac?”

Ce face acum tânăra

Luiza Lucuța a absolvit clasele V-VIII în anul 2012 cu o medie generală de 9,80. Ea a obținut rezultate exemplare la testele naționale și a reușit să intre la un liceu de top din Constanța: Mircea cel Bătrân. În 2016, ea s-a mutat în Scoția, unde a studiat la Universitatea din Glasgow.

Tânăra a urmat timp de trei ani cursurile Facultății de Neuroștiințe din cadrul prestigioasei universități.

În prezent, Luiza are 26 de ani și trăiește în Australia. Este pasionată de muzică și este o tânără remarcabilă. Ea postează adesea clipuri în care cântă și are o relație specială cu muzica.

Tânăra nu pune mare preț pe haine, ea adoptă un look simplu și se bucură de viață și de pasiunile sale.

