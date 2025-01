Cum arată Gabriela Cristea cu breton. Prezentatoarea de televiziune s-a tuns, iar fanii au reacționat instant: „Gabriela Spanic. Te-a întinerit maxim!”

Gabriela Cristea a făcut o schimbare de look de care este foarte mândră. În vârstă de 50 de ani, prezentatoarea de televiziune s-a vopsit și a optat pentru o tunsoare nouă.

Gabriela Cristea, schimbare radicală de look

Gabriela Cristea a început noul an cu o coafură proaspătă. Vedeta de televiziune a dat fuga la salonul de înfrumusețare și s-a lăsat pe mâna prietenei ei hairstylist Cami, care a mai sfătuit-o până acum să facă o schimbare notabliă în materie de coafură. Camelia Cristea a ales o tunsoare în scări, cu breton, care îi încadrează la perfecție chipul. Cât despre culoare, vedeta nu a renunțat la brunet, dar și-a reînnoit nuanța.

„Din Corbeanca și până în Piața Alba Iulia am făcut două ore și jumătate într-un trafic infernal. Așteptam cu drag să mă văd cu prietena mea de o viață (peste 25 ani de prietenie). Azi îmi face o schimbare de look… radicală. Am venit cu ‘plocon’, ca să fie blândă” – a explicat Gabriela Cristea într-un clip video postat pe Facebook.

„Mamă, nu cred că ai tăiat așa. Mamă, ce o să zică bărbată-meu? O să-i placă. Am venit să-mi fac schimbare de look, fraților, dar nu că-mi fac schimbare de look, o să vă șochez. (…) Deci nu vreau să știți cât a tuns, o să vă arăt pe podea. Și da, îmi fac breton. Da, da, îmi fac breton, ca să înțelegeți. Ia uitați-vă ce e aici, nebunie. Îmi face breton. Vai, făceam o pernă sau tricotam un pulover, ca să zic așa.

Mama, nu-mi vine să cred. Trebuie strâns, nu? Și m-am spălat pe păr după ce m-am vopsit. Așa. Și o să vedem imediat și rezultatul final. Doamne ajută. Mă gândesc, mă mai primește soțul acasă? Mă primește, mă primește. Și suntem aproape gata. Sunt un pic șocată, trebuie să recunosc. Și cu breton, și cu butterfly, și cu părul atât de scurt.

Deci uitați-vă cât de scurt m-a tuns. Am avut părul până la fund, ca să înțelegeți. Și am făcut o schimbare super majoră, dar pot eu să duc cu bretonul ăsta? Asta mă gândesc. Mama, deci îmi place maxim. Așa trebuie să-l fac și eu, nu? Sau să vin la tine, da. Îmi place bretonul ăsta. Așa, trei fire. (…) Te sun dacă mă dă Tavi afară din casă” – a mai spus Cristea, încântată de noua coafură.

Cei care au văzut imaginile din online cu schimbarea de look a Gabrielei Cristea au spus că îi stă bine și că seamănă cu Gabriela Spanic.

„Gabriela Spanic. Când v-am văzut la ea m-ați dus cu gândul, sunteți superbă!”

„Cat de bine vă stă. Sunteți frumoasa! O schimbare chiar reușită!”

„Superbă, frumoasă tare, te-a întinerit maxim, maxim!!!”

„Superbă, sper sa rămâi tot așa cu freza aceasta… îți vine superb!”

„Stimată doamnă, vă întinerește de minune această tunsoare! Chiar ați ales bine!”

„Toate vedetele au nevoie de o schimbare de look la început de an. Eu ieri mi-am tăiat bretonul, fără să mai aștept să merg la salon. Era să mă tund ca Denise Rifai!”

„Mult mai bine, o tunsoare tinerească!” – sunt câteva dintre comentariile fanilor.

De ce a renunțat Gabriela Cristea la emisiunea „Mireasa: Capriciile iubirii”

Gabriela Cristea a făcut un anunț neaștepatat în urmă cu câteva săptămâni, făcând publică decizia ei de a renunța la colaborarea de la Antena Stars. Prezentatoarea de televiziune a renunțat la show-ul matrimonial „Mireasa: Capriciile iubirii”, proiect la care spunea că ține foarte mult. Cristea spune că a luat această decizie pentru a avea timp să stea mai mult cu familia.

„Dragilor, de peste un an mă gândesc la momentul acesta, pentru că deciziile importante trebuie cumpănite temeinic. Am hotărât, împreună cu familia mea, că este momentul să mă retrag din proiectul “Mireasa, capriciile iubirii”. Am luat această decizie pentru că programul emisiunii nu-mi permitea să stau cu fetele mele atât cât merită, cat au nevoie și mai ales cât îmi doresc.

La momentul acesta, cu un ochi râd și cu celălalt plâng pentru că mi-a plăcut mult proiectul în care am fost angrenată și echipa alături de care am lucrat. Dar e mult mai important pentru mine acum să mă ocup de creșterea și educarea copiilor mei”, a anunțat Gabriela Cristea pe Facebook.

Ea le-a mulțumit producătorilor pentru că au înțeles motivul plecării din emisiune și a încurajat publicul fidel al show-ului să rămână în continuare alături de concurenții de la „Mireasa”.

„Vreau să le mulțumesc producătorilor pentru faptul că au înţeles motivele pentru care am făcut această alegere. Le mulțumesc tuturor celor alături de care am lucrat la acest proiect, împreună am reușit să facem lucruri minunate cu care să vă captăm atenția și să vă facem pe voi, telespectatorii, să fiți alături de noi seară de seară.

Sper ca și telespectatorii să mă înțeleagă și să-mi respecte decizia pentru că sunt convinsă că este doar un moment de răgaz pentru mine și familia mea, dar voi fi prezentă în continuare pe rețelele de socializare” – a adăugat vedeta.

