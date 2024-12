Gabriela Cristea și-a dus soacra la salon, înainte de Revelion. Vedeta a apelat la o schimbare de look

Gabriela Cristea (50 ani) a decis să își facă o schimbare de look la final de an. Prezentatoarea de televiziune nu a mers singură la salonul de înfrumusețare, ci împreună cu soacra ei, care a adoptat și ea un stil nou înainte de Revelion. Vedeta a filmat întregul proces și a publicat imaginile în mediul online, unde a primit numeroase aprecieri.

Gabriela Cristea, schimbare de look înainte de Revelion

Gabriela Cristea are o relație foarte bună cu mama soțului ei, Tavi Clonda, pe care a decis să o ia cu ea la salonul de înfrumusețare, înainte de a trece în noul an. Prezentatoarea de televiziune a decis că este momentul perfect să apeleze la o schimbare de look întrucât nu se mai vopsise de mult, iar mama soacră avea și ea nevoie de un refresh.

Ajunse la salon, Gabriela Cristea a decis să își tundă puțin din vârfuri și să se vopsească, precizând că va urma o schimbare de look mai radicală, în luna ianuarie.

„Am tuns și puțin din vârfuri, dar nu foarte mult, tot lung este. Mai stăm un pic până facem schimbarea de look din ianuarie, acum mergem pe conservator”, a precizat vedeta.

Pe de altă parte, mama lui Tavi Clonda a optat pentru o schimbare mai dramatică: și-a făcut șuvițe blonde și o nuanță de Mocha Mousse, culoarea anului 2025. De asemenea, femeia s-a tuns bob, iar rezultatul a fost unul de excepție.

Prezentatoarea tv, lăudată de internauți

Gabriela Cristea a fost lăudată de fanii ei din mediul online pentru că a luat-o cu ea la salonul de înfrumusețare și pe mama-soacră.

„Îmi place că ai grijă de mama soacră”, „Ești o noră super”, „Foarte frumos din partea ta, felicitări că îți tratezi soacra cu atâta drag”, „Ești un exemplu pentru multe femei”, „Felicitări, Gabriela, un gest extraordinar”, sunt doar câteva din comentariile lăsate de internauți pe pagina de Facebook a Gabrielei Cristea.

Pe de altă parte, unii i-au dat câteva sfaturi vedetei, cu privire la stilul adoptat, considerând că i-ar sta mult mai bine cu părul mai scurt.

„Gabriela, cred că dacă ți-ai face o altă tunsoare, cu părul mediu ți-ar sta mult mai bine și te-ar întineri”, a scris o persoană, care a fost susținută apoi de alți internauți în această idee.

Însă, așa cum Gabriela Cristea a precizat când era la salon, urmează să treacă și ea printr-o schimbare de look mai specială, în noul an.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus cum arată Gabriela Cristea și soacra ei, după schimbările de look

Sursă foto: Facebook

