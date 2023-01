Cum arată apartamentul pe care Dana Rogoz l-a renovat: „Îmi e extrem de drag”

Dana Rogoz nu este doar o actriță talentată, ci se pare că se pricepe și la designe-ul de interior. Vedeta a postat pe rețelele de socializare câteva imagini cu un apartament pe care l-a renovat și amenajat de curând.

Actrița le-a dezvăluit fanilor, pe care îi ține la curent cu toate evenimentele din viața ei, că este pasionată de reamenajarea caselor vechi.

Cum arată apartamentul pe care Dana Rogoz l-a renovat

Dana Rogoz a arătat că are un simț artistic foarte dezvoltat nu doar în teatru și cinema, ci și în decorarea și amenajarea caselor. Frumoasa actriță a postat câteva imagini pe Instagram, cu un apartament vechi, pe care l-a redecorat de curând. Iar rezultatul este unul spectaculos.

„Într-un apartament pe care l-am renovat și amenajat de curând, așa cum mi-am dorit. Bine, nu sunt clanțele montate la uși, nu a ajuns oglinda, nici comoda, nu am găsit fotoliul ideal, dar îmi e extrem de drag deja”, a scris Dana într-o postare pe rețeaua de socializare, unde a postat o fotografie cu livingul noului apartament.

După ce internauții au lăudat-o pe actriță pentru felul în care a aranjat casa și au rugat-o să mai posteze câteva imagini din interior, Dana Rogoz a revenit cu alte câteva fotografii, dezvăluind că a păstrat câteva din lucrurile originale ale apartamentului, precum sobele și parchetul.

„Tocmai ce am trecut pe la apartamentul pe care l-am renovat recent și, pentru că am vazut că v-ați arătat foarte interesați de amenajarea lui, am zis să vă mai arăt un alt unghi al său. Oglinda este cea mai nouă cumpărătură, așa că încă nu este așezată în poziția ei finală. Va fi puțin înclinată, cât să te poți vedea în ea, dar în același timp va reflecta lumina naturală care vine de la fereastra din fața ei. Da, am ținut foarte mult să păstrăm sobele originale, parchetul și tâmplăria casei”, a povestit actrița.

„Renovările și amenajările caselor vechi mă fac foarte fericită”, a precizat Dana Rogoz.

Internauții, fascinați de apartamentul redecorat de actriță

Admiratorii Danei Rogoz de pe Instagram s-au declarat fascinați de felul în care Dana a reamenajat apartamentul. Mai mult, aceasta le-a răspuns curiozităților pe care internauții le-au avut legate de acest apartament.

„E o casa ebraică? După arhitectura așa pare, cu tavanul înalt, uși înalte, așa era a noastră, în Oradea, închiriată de la Asociația Evreilor. Sunt superbe!”, i-a scris o persoană.

„E o casă în stil neoromânesc”, i-a răspuns încântată Dana Rogoz.

„Foarte frumos parchetul, și recondiționat cred ca lumea. Felicitări, să vă bucurați de casă”, i-a transmis altcineva.

„Soba este foarte frumoasă”, „Foarte elegant amenajat”, „Ce mă bucur să văd astfel de recondiționări, ce pun din nou în valoare casele istorice și elementele de neînlocuit din ele”, au mai scris alți internauți în comentarii.

