Cum arăta Andreea Esca în tinerețe

Am ascultat cea mai recenta melodie a lui Smiley si m-a dus cu gandul la prietenul meu, Bogdan Chiran, fara de care poate ca azi as fi fost cu totul in alta parte. Te astept sa asculti melodia si sa-mi spui si tu pe Story – Ce prieten a facut ceva de nepretuit pentru tine? #DeNepretuit #Mastercard #sponsored