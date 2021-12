Cum a slăbit artista Jeni Nicolau 20 kg în pandemie

Jeni Nicolau (53 de ani) a reușit să dea jos circa 20 de kilograme în umltimele luni. Chair dacă multă lume se plânge că s-a îngrășat în timpul pandemiei, artistei i-a priit această perioadă și a ajuns acum de nerecunoscut. Jeni Nicolau a dezvăluit la ce dietă a apelat și spune că nu s-a înfometat pe timpul regimului, ci a respectat câteva principii alimentare stricte.

„Am mâncat proteina: lapte, carne, brânza, ouă. În primele 7 zile, fără fructe și legume, după 7 zile, o zi proteină simplă, o zi proteină cu legume. Când am slăbit atât cât am vrut, am mâncat și fructe numai dimineața. Am renunțat cu desăvârsire la ulei, pâine, paste și dulciuri. Îmi fac eu dulciuri fără zahar și fără făină, cu banane coapte pasate. Bananele le folosesc aproape la orice în loc de zahar, și fulgii de ovaz pe care uneori îi transform în făina.”, a dezvăluit Jeni, pentru Star Popular .

Vedeta de la Kanal D s-a mai confruntat în trecut cu problemele ponderale, iar atunci a recurs la o metodă drastică de slăbire din cauza căreia a ajuns în spital.

„Am avut multe, multe kilograme în plus, scăpasem de sub control. Într-o perioadă aveam peste 30 de kilograme în plus și consideram că nu mai am pentru cine să mai slăbesc. Dacă nu îmi luam un antrenator de fitness care să mă ajute, puteam să îmi pierd viața.

Pentru că am luat o cură de slabire de la cineva, în primele trei zile nu am mâncat nimic, apoi am mâncat celebra supa de varză, iar urmatoarele trei zile am luat niște medicamente și am ajuns direct în spital”, spunea Jeni, acum ceva timp, la Antena Stars.