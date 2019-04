Cum a reacționat fiul cel mare al Ancăi Serea când a aflat că va mai avea un frate

Vedeta a recunoscut că reacțiile au fost diferite, însă David, băiatul ei cel mare a emoționat-o. El a fost primul care a afla de a șasea sarcină a vedetei. A fost emoționat și chiar a lăcrimat de bucurie că familia se mărește din nou. David va avea încă o surioară.

Anca l-a născut pe David când avea numai 21 de ani. În luna martie, băiatul a împlinit 17 ani, ocazie cu care Anca a postat pe Facebook un mesaj emoționant:

”Acum 17 ani, pe vremea asta mergeam in mare viteza si cu mari emotii si nerabdare la Spitalul Universitar pentru a-l aduce pe lume pe David. Prima mea binecuvantare de mama la doar 21 de ani, din iubire si recunostinta! Astazi, nu stiu cum de au trecut anii, stiu doar ca am crescut impreuna si am devenit mai buna datorita tie. Iti multumesc pentru fiecare zi si pentru fiecare lectie ❤️! Te iubesc, baiatul meu!”, a scris Anca.