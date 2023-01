Cum a intra Bianca Rus în industria muzicală. „Sunt o fată din Satu Mare…”

Bianca Rus este astăzi o cântăreață de succes, dar v-ați întrebat vreodată care a fost traseul ei profesional?

Cum a pătruns în lumea muzicii și cum a ajuns să cucerească astăzi topurile cu piesele ei atât de îndrăgite de public?

„Am ajuns la București la 16 ani!”

Știm despre Bianca Rus că la începutul carierei a avut probleme serioase cu greutatea și acest obstacol legat de aspectul fizic i-a pus multe piedici. Dar talentul ei muzical a ajutat-o să depășească orice limite și, cu timpul, a pătruns în sufletele celor care îi ascultă piesele.

Bianca Rus s-a născut în Satu Mare și a ajuns în București pe când era o adolescentă, la vârsta de 16 ani.

„Părinții la 700 km, câteodată grăsuță, câteodată slăbuță…”

În cadrul unui acordat de curând publicației wowbiz.ro, Bianca Rus a povestit că la început, când a ajuns prima oară în București, nu cunoștea pe nimeni, însă muzica a “ghidat-o” pe un drum care s-a dovedit a fi cel spre succes. Bianca se descrie ca o fată modestă, care deși a avut problem cu greutatea și cu faptul că era departe de casă, de părinți și apropiați, a reușit să răzbească în industria muzicală.

Povestea mea este că sunt o fată din Satu Mare, care am ajuns la București la vârsta de 16 ani, fără să cunosc pe absolut nimeni, doar că îmi plăcea muzica, acesta a fost aspectul pentru care am ajuns eu la București. Părinții la 700 km, câteodată grăsuță, câteodată slăbuță, pentru că am avut probleme cu greutatea de mică.

Am avut norocul să mă ia cineva și să mă ajute pe plan muzical, mă refer la o casă de producție, după care i-am cunoscut pe cei de la Kanal D, care m-au ajutat să și slăbesc și să îmi îndeplinesc visul de a avea un corp normal, frumos, slab. Am mai avut și emisiuni pe care le-am prezentat, pentru că îmi place foarte mult să cochetez cu televiziunea, spectacole, deci într-un cuvânt m-am măritat cu munca – a povestit Bianca Rus, pentru sursa amintită mai sus.

Bianca Rus a dat jos 60 de kilograme

În urmă cu patru ani, în 2019, artista a reușit performanța de a scăpa de un surplus dee 60 de kilograme. Nimic nu s-ar fi putut întâmpla dacă nu ar fi apelat la o operație de micșorare a stomacului. Intervenția a determinat-o să adopte uns til de viață complet diferit față de ce experimentase până atunci.

Bianca Rus a reușit să slăbească frumos, fără să apeleze la bisturiu, prin antrenamentele fizice intense și frecvente.

“După ce am slăbit 60 de kilograme, pielea mea nu mai arată așa cum aș vrea. Eu am muncit foarte mult pentru corpul pe care îl am acum. Lumea nu știe, dar eu după operație, m-am închis în sală trei luni. Am dispărut, am plecat acasă la Satu Mare și nimeni nu m-a văzut. Am ținut un regim foarte drastic, am ținut exact dieta care mi s-a dat după operație. Făceam 3-4 ore de sport pe zi. Trei luni de zile asta am făcut. Sport și dietă! Atât. Asta a fost viața mea.” – povestea artista, acum câteva luni.

„Eu nu mi-am tăiat pielea, în afară de operația de micșorare a stomacului și de un plus de volum la buze, eu nu am alte operații. Nu a fost cazul, am fost foarte ambițioasă, am muncit foarte mult”, povestea Bianca Rus” – a adăugat ea.

