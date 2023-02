Cum a câștigat Andi Moisescu primii bani, în adolescență: „În mintea mea a fost că o să rup piața” / Video

Andi Moisescu nu a avut întotdeauna o viață liniștită din punct de vedere financiar. Pe când era elev la liceu, mama lui nu își permitea să îl trimită în vacanțe la mare, cu colegii. Astfel că, simpaticul prezentator a găsit o modalitate de a face rost de bani.

Invitat în podcastul „Lucruri simple” al lui Horia Brenciu, Andi Moisescu a povestit cum a ajuns să vândă mii de ziare pe străzile din București.

Andi Moisescu a vândut ziare în adolescență: „În prima zi am avut un succes teribil”

Acum este unul dintre cei mai cunoscuți prezentatori de televiziune și jurat la emisiunea „Românii au talent”, însă viața lui Andi Moisescu nu a fost întotdeauna ușoară. Aflat în clasa a XI-a, Andi a vrut să plece cu colegii la mare, dar mama lui nu își permitea să îi plătească vacanța. Astfel că, pe atunci tânărului Moisescu i-a venit o idee „salvatoare”: să vândă ziare.

„Eu când am început, în prima zi, am avut un succes teribil: nu am vândut niciun ziar. De aceea am avut succes după aia, că nu am mai avut de ales. Eu am ajuns să vând ziare pentru că nu aveam bani să merg vara la mare. Îmi spusese maică-mea: nu are rost să te păcălesc, să te mint, vara asta chiar nu am cum să-ți dau niciun ban. Și eu am zis, vine vara, toată lumea pleca la mare, chiar la Costinești se punea problema să plecăm”, a povestit Andi Moisescu.

„Eram clasa a XI-a. Am făcut un fel de meeting în clasă și eram proaspăt ieșiți din Revoluție, după decembrie 89, și se citeau ziare. Citea lumea ziare cum stau astăzi să pierd timpul aiurea pe Tik Tok. Și am ajuns la concluzia – asta e soluția, să vindem ziare. Și am împrumutat niște bani de la unchiul meu și am luat 1.500 de ziare. Am plătit să zicem că era 3 lei ziarul la vânzare, am plătit 2 lei, că 1 leu îmi rămânea mie. Și când vindeam, câștigam mult mai mult. Eu le-am văzut deja vândute. Am zis 1.500 de ziare, cât să îmi ia? 2-3 ore”, a continuat juratul de la „Românii au talent”.

„M-am gândit să las tot și să fug din țară”

Deși spera să vândă toate ziarele în doar câteva ore, Andi Moisescu nu a dat nici măcar unul. Ajuns acasă, acesta a intrat în panică de teama mamei sale.

„Am împrumutat 1.500 de lei de la unchiul meu, ce o fi fost în mintea lui?! Și am ajuns la tipografie la 4 și jumătate dimineața și am cumpărat 1.500 de ziare. În primul rând, eu nu mi-am pus problema cât înseamnă 1.500 de ziare. În mintea mea a fost că o să rup piața la stația de metrou Piața Unirii, în culoarul dintre magistralele 1 și 2. M-am dus acaolo, dar nu se oprea unul, că toată lumea era grăbită. Nu am vândut nimic. În prima zi nu am vândut nimic. Eram nemâncat, nu băusem nici apă, că nu mai aveam bani la mine. Cu toți banii cumpărasem ziarele. Și am ajuns rupt pe la 3 după-amiază, plecat de la 4 dimineața, fără să vând niciun ziar. Mama venea pe la 5 acasă. M-am gândit la un moment dat: las tot și fug din țară. Nu am știut cum să rezolv”, a mărturisit Andi Moisescu în podcastul lui Horia Brenciu.

Andi Moisescu: „Auzeam oamenii cum șușoteau”

Andi a dezvăluit că și mama lu s-a speriat când a văzut ziarele și a aflat că fiul ei a cumpărat atât de multe, fără să reușească să vândă niciunul.

„A intrat și mama într-o panică nebună. Că nu avea de unde să îmi dea banii. Și s-a gândit să ia ziarele și să vândă zâteva ziare la serviciu. A vândut și ea vreo 20 de ziare pe la serviciu. M-am dus în aceeași cheie emoțională în cartierul Pajura, unde locuiam. Și mă cunoșteau oamenii de pe acolo și auzeam oamenii cum șușoteau: bă, săracul Andi ce rău o duce, a ajuns să vândă ziare. Și am mai dat și eu vreo 10 ziare”, a mai spus Andi Moisescu.

Cum a reușit Andi Moisescu să vândă ziarele

În aceeași seară, lui Andi i-a venit ideea salvatoare. După ce a citit ziarul, a știu cum va reuși să vândă ziarele achiziționate.

„Când m-am dus la culcare, în panica aia nebună, mi-am adus aminte de Pistruiatul, cum ținea ziarele în mână și urla titluri. Și am zis: asta trebuie să fac, să strig titluri din ziar. Deschid repede ziarul și mă apuc să citesc și nu era niciun titlu interesant. La un moment dat mi-au picat ochii despre un posibil cutremur din Europa de Est. M-am dus a doua zi la coloane la metrou, la Romană și am început: „Cutremur în România!” Se opreau toți”, a dezvăluit Andi Moisescu.

Astfel, simpaticul prezentator a reușit să dea toate ziarele și cu banii strânși a cumpărat alte 1.500 de ziare.

„Am vândut într-o zi tot. Până după-amiază când au ieșit oamenii de la birou am vâdut toate ziarele. S-a rezolvat problema. Dar după aia am zis, am găsit cheia, așa trebuie făcut. Cu curaj m-am dus frumos și am mai cumpărat încă 1.500. De data asta nici nu m-am chinuit, m-am dus mi-am luat o cafea, am citit tot, am făcut revista presei și am găsit iar titluri bune pe care le-am inventat. Și după trei săptămâni din astea deja ajunseserăm vedete, eu și colegul cu care făceam performanță”, a spus amuzat Andi Moisescu.

Sursă foto: Facebook, captură video