Cristina Șișcanu, despre relația cu copiii lui Mădălin Ionescu: „Nu Petra mi-a spus pentru prima oară mamă”

Cristina Șișcanu avea doar 26 de ani când a preluat responsabilitățile de mamă pentru cei doi copii ai lui Mădălin Ionescu, Flip și Ștefania, din prima căsătorie și recunoaște că i-a fost nu atât greu la început, cât frică: „Filip m-a perceput ca pe o mamă, pentru că era mai mic, avea vreo şase ani. Ştefania era mai mare, nici ca vârstă nu prea pot eu să îi fiu mamă. Până să apară Petra, care are are doi ani şi opt luni, am fost doar noi. Nu Petra mi-a spus pentru prima oară mamă, ci Filip. I-am iubit necondiţionat pe amandoi, exact cum îţi iubeşti copiii. Niciodată nu m-am gândit că trebuie să primesc ceva în schimb, asta e singura dragoste necondiţionată ”, – a mărturisit Cristina Șișcanu pentru OK!Magazine.

Cristina Șișcanu își amintește de un moment foarte intens, impresionant, pe care l-a trăit cu Filip: „Îmi amintesc şi acum când, înainte de a mă cupla cu Mădălin, s-a întâmplat să mă întâlnesc cu el într-un parc. Noi lucram împreună, el era în parc cu Filip, şi copilul ne-a luat mâinile şi ni le-a împreunat, ca să ne luăm de mână. În timp, mi-am dat seama că acela a fost un moment incredibil, încărcat de semnificaţii. Nu a fost uşor, recunosc. Aveam 26 de ani, nu aveam experienţă de mamă, nu ştiam cum se creşte un copil. A fost complicat, dar ei au fost nişte copii buni. Ştefania era la vârsta adolescenţei atunci când eu am preluat-o, cum se spune, şi mi-a fost foarte frică, pentru că nu ştiam cum va fi, dar a fost şi este un copil cuminte. Nu am avut nicio problemă, nu a fost o rebelă.” – a mai spus Cristina Șișcanu pentru sursa citată.

Vezi imagini cu Cristina Șișcanu și Mădălin Ionescu alături de copii în galeria foto de mai sus!

Sursă foto: Instagram

