Cristi Brancu, dezvăluiri suprinzătoare despre înmormântarea lui Silviu Prigoană: „Nu a dorit ca Mihaela să fie acolo. A venit a doua zi la cimitir”

Cristi Brancu susține că Mihaela Botezatu nu ar fi participat la înmormântarea lui Silviu Prigoană și a mers la mormântul său abia a doua zi.

Mihaela Botezatu nu a fost cu Silviu Prigoană când a murit

Cristi Brancu a făcut o serie de dezvăluiri neașteptate legate de înmormântarea fostului afacerist și politician, Silviu Prigoană, care a decedat marți, 12 noiembrie 2024, în urma unui infarct. Mihaela Botezatu, femeia care cu care a trăit Prigoană în ultimii ani de viață, nu a fost alături de acesta în momentul morții și a ajuns în restaurantul în care s-a petrecut tragedia câteva minte mai târziu după ce a fost constatat decesul.

Cristi Brancu a discutat cu familia afaceristului și spune că Prigoană avea totul pregătit pentru momentul în care își va da ultima suflare.

„În aceste zile ne-am despărțit de Silviu Prigoană, un om alături de care am trăit multe momente senzaționale, unele senzațional de frumoase, altele în decibeli puternici, legate de ceea ce s-a întâmplat în viața lui. Îi mulțumesc pentru toate aceste momente și pentru a lămuri câteva lucruri care circulă acum în spațiu public, aș vrea să vă spun ceea ce am aflat de la oameni din familia lui, familia lui extinsă ne referim și la fini, oameni care s-au întâlnit cu Silviu Prigoană în ultima vreme și am adunat câteva informații, care vă pot defini motivul pentru care Silviu Prigoană pregătise ieșirea de pe această lume, așa cum probabil că puțini au făcut-o la vârsta de 60 de ani.

Silviu Prigoană a fost tot timpul pregătit să plece de pe această lume și din acest motiv acesta e motivul principal pentru care el a pregătit minuțios înmormântarea, au fost probleme cardiace vechi, moartea copilașului lui, Darius, știți foarte bine, care a murit la 3 săptămâni, moartea tatălui lui din august, de care a avut grijă într-un mod absolut exemplar, toate acestea l-au făcut pe el să fie mai pregătit și mai împăcat cu această idee. De altfel, încă de pe vremea când era cu Adriana Bahmuțeanu a trecut toată averea pe numele copiilor, ce și cum se va împărți și cum a împărțit-o să vedeți cât curând, însă avem câteva amănunte”, a mărturisit Cristi Brancu, potrivit cancan.ro.

Conform dezvăluirilor făcute de Brancu, Silviu Prigoană, Mihaela Botezatu a ajuns la restaurantul în care Silviu Prigoană a murit la o jumătate de oră după tragedie.

„Săptămâna trecută i-a spus Mihaelei, femeia din ultimii 7-8 ani ai vieții lui Silviu Prigoană, că are ceva important să-i spună, să o anunțe, și să pregătească o vacanță cu copiii, cu cei doi copii ai lui, cu cei trei ai Mihaelei, pentru că va fi ultima mare vacanță împreună.

Mihaela n-a înțeles, pentru că Silviu Prigoană uneori glumea într-un mod macabru, spectaculos, așa era el, un om cu un simț al umorului și cu o joacă în vorba absolut senzațională. Cu Mihaela a avut însă și o criză în relație, se mai întâmplă lucrul acesta. Dar revenise în relații mai bune, pentru că acolo unde Silviu Prigoană a respirat pentru ultima oară, la Șimol lângă Bran, era locul către care Mihaela mergea cu mașina.

Vorbise cu el și a ajuns la o jumătate de oră după ce el s-a prăpădit și a fost ținută afară, pentru că ei nu sunt căsătoriți, până când s-a lămurit lumea. Ea a stat cu el până când trupul lui Silviu Prigoană a fost luat de acolo” – a adăugat jurnalistul.

Mihaela Botezatu nu ar fi participat la înmormântarea lui Silviu Prigoană

Cristi Brancu a mai precizat că partenera de viață a regretatului afacerist nu a participat la funeraliile acestuia și a ajuns la cimitir la o zi după înmormântare.

„E foarte interesant că Silviu Prigoană nu a dorit ca Mihaela să fie la înmormântare, ci doar băieții lui și Mihaela a venit a doua zi la cimitir. Honorius Prigoană băiatul lui cel mare, a fost baza și omul care a pus la punct toate lucrurile și care a respectat întru totul cerințele tatălui. El a organizat înmormântarea lui Silviu, așa cum Silviu a organizat înmormântarea tatălui lui, cu foarte multe amănunte”, a mai spus Cristi Brancu.

