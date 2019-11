Connect-R a vorbit despre lupta lui cu drogurile

Connect-R a recunoscut că a încercat substanțe interzise acum mai bine de un deceniu, când abia pășea în industria muzicală, potrivit Click.

Artistul are acum 37 de ani, dar când avea douăzeci de ani a trecut printr-o perioadă a viciilor. El a povestit despre acea perioadă în piesa sa nouă, „Independența”, ale cărei versuri au fost scrise chiar de el: „Nu era păcat că am văzut şi floarea când de polen s-a scuturat,/ Fluturi au zburat dincolo de coline şi am zis atunci,/ E bine!/ Am pus natura-n mine, da’ dacă toată natura e atât de bună/, Hai să bag şi un pic de opium, hai să bag şi mătrăguna,/ Hai sa bag un pic de cola, un pic de chimicale,/ Şi, dacă nu sunt parale, merge şi un pic de legale,/ Nu mă simt în largul meu, simt că orice aş face, doar aşa mă mai simt eu,/ Simt că orice aş face, orice aş face, orice aş face, mă întorc”.

După lansarea piesei, Connect-R a povestit mai multe despre perioada din viața lui când a consumat droguri. „Am trecut printr-o capcană”, a zis el. ” În vremea cluburilor, aveam 20 şi un pic de ani, 23-25. „Copii, nu vă mai drogaţi! Lumea asta a showbiz-ului este o lume în care ţi se pot oferi armele perfecte pentru a te sinucide, să zic aşa. Pentru a te distruge! Sunt experienţe de-ale mele expuse în versuri, dar mesajele trebuie citite printre rânduri. Am consumat şi eu la vremea mea nişte treburi nasoale. Au fost lucruri în care eu am crezut mult timp şi mulţi copii iubindu-ne poate au făcut la fel. Cum muzica ne-a dat nouă, artiştilor, mai mult decât speram, noi trebuie să dăm înapoi lui Dumnezeu nişte lucruri. Tinerii trebuie să aibă grijă în ce se bagă şi pe cine iubesc cu adevărat”.

Scăparea artistului a venit din sport: „Norocul meu a fost că iubesc sportul şi asta mă oprea din a face sport. Mi-am dat seama că e o prostie, că nu e bine ce fac, că nu pot să mai fac sport”.

Sursa foto – Libertatea

