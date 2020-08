Cleopatra Stratan, controlată de tatăl ei: „Nu o să iasă niciodată singură”

„Încă este devreme să o las singură, încă nu are 18 ani, dar o să-i mai fiu prin preajmă. Nu o să iasă singură niciodată. O să iasă doar alături de prieteni în care eu o să am încredere. Nu contează dacă are 17-18 ani, 19 ani, dacă copilul e rău, poate și la 19 ani să facă prostii. Dar Cleopatra cred că niciodată nu o să facă, e o fetiță modestă și cuminte”, a afirmat Pavel Stratan anul trecut.

Se pare că artistul l-a urmărit cu atenție pe Edward Sanda timp de doi ani, înainte ca acesta din urmă să devină iubitul fiicei sale. Mai mult, potrivit Libertatea, Pavel Stratan a fost cel care a insistat ca cei doi să colaboreze pe plan profesional.

Deși s-au întâlnit în urmă cu câțiva ani, dragostea lor s-a născut la începutul acestui an, după cum a mărturisit chiar Cleopatra.

„Noi ne-am cunoscut la Caracal. Eu aveam 11 ani și el avea 16 când ne-am întâlnit. Am cântat împreună la un concert. De fapt, eu am avut un concert la Caracal, pe 1 iunie 2014, am și acum afișul, și el a cântat în deschiderea mea. M-am îndrăgostit de el după 4 ani, pentru că după concert nu ne-am mai întâlnit, ne-am reîntâlnit acum 2 ani. Nu m-am gândit niciodată că bărbatul vieții mele și omul cu care vreau să trăiesc până la sfârșitul vieții, este omul pe care l-am întâlnit întâmplător când eram un copil și cu care am împărțit aceeași scenă”, a povestit ea.

Însă nici tatăl ei, nici evenimentele la care participau împreună nu au fost cele care i-au adus împreună, ci speculațiile din presă. Cleopatra a dezvăluit că datorită faptului că lumea îi vedea ca pe un cuplu, cei doi au început să se complacă cu zvonurile și să petreacă și mai mult timp împreună.

Au aflat astfel că sunt făcuți unul pentru celălalt. Iar cel care a făcut primul pas a fost Edward, deși Cleopatra Stratan simțea „fluturi în stomac” de fiecare dată când îl vedea.

În prezent, cei doi profită de fiecare ocazie pentru a-și declara dragostea pe rețelele de socializare.

Sursă foto: Instagram

